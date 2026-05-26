De la dana al cambio climático: alumnas valencianas convierten la ciencia en respuesta

La lucha contra el cambio climático, las energías renovables o la movilidad sostenible han dejado de ser asuntos reservados a laboratorios y grandes empresas tecnológicas para convertirse en un tema habitual en las aulas. La búsqueda de soluciones para afrontar los retos energéticos y ambientales del futuro se ha instaurado desde hace unos años en la agenda de cualquier empresa y administración. También en la de colegios e institutos, donde cada vez más estudiantes abordan desde edades tempranas la educación ambiental para trabajar en un futuro más sostenible.

En este contexto surge un nuevo desafío: promover un sistema educativo sin estereotipos de género asociados a determinadas vocaciones y profesiones para contribuir a eliminar las barreras de género y favorecer la inclusión de las mujeres en sectores históricamente masculinizados. Para alcanzar este objetivo, la Fundación Naturgy ha impulsado el programa educativo Efigy Girls, una iniciativa que busca fomentar las vocaciones STEAM —Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, en sus siglas en inglés— entre alumnas de entre 4º de Primaria y 2º de la ESO.

Conectar ciencia y realidad

El programa, que este año ha celebrado su seis años de vida, ha elegido València para clausurar su sexta edición. El CaixaForum de València acogió el evento en el que 164 alumnas procedentes de 23 centros educativos de toda España presentaron los proyectos desarrollados durante el curso, centrados este año en el cambio climático y sus consecuencias.

La alcaldesa de València, María José Catalá, observa uno de los proyectos presentados por las participantes de la VI edición de Efigy Girls. / Fernando Bustamante

La jornada reunió a cerca de 300 asistentes, entre familias, docentes y representantes institucionales. Contó, además, con la presencia de la alcaldesa de València, María José Catalá, así como alcaldes y alcaldesas de diversos municipios valencianos afectados por la dana de 2024. La elección de València como sede no fue casual: el programa ha reforzado este curso su presencia en la Comunitat Valenciana dentro del plan «Sumando Energías por Valencia», impulsado por Fundación Naturgy para apoyar la recuperación social y educativa tras las inundaciones.

En total, nueve de los equipos participantes procedían de ocho centros educativos valencianos afectados por la dana. En concreto, entre los equipos de la provincia de Valencia que han participado en la sexta edición figuran el CEIP Padre Manjón, de València; el IES 25 d’Abril, de Alfafar; el CEIP Bertomeu Llorens i Royo, de Catarroja; el IES La Sénia, de Paiporta; el IES Miguel Ballesteros Viana, de Utiel; el CEIP Mare de Déu de Vallivana, de Picassent; el CEIP Castellar-Oliveral, de Poblados del Sur; y el CEIP Mariano Benlliure, de Aldaia.

Más que una actividad escolar, para muchas de estas alumnas el proyecto ha supuesto una forma de conectar ciencia y realidad cotidiana, entendiendo cómo la innovación puede contribuir a responder a fenómenos climáticos extremos cada vez más frecuentes, como lo ha sido recientemente la dana que arrasó con parte de la provincia de Valencia.

Los trabajos presentados reflejaron el trabajo realizado durante el curso escolar y pusieron de manifiesto la creatividad de las participantes a la hora de buscar soluciones a problemas ambientales reales. Propuestas muy variadas y diversas centradas en el cambio climático y en ámbitos relacionados con la transición energética, como las energías renovables, la eficiencia en el uso del agua, la calidad del aire o la economía circular.

Más referentes femeninos

«Las chicas necesitan referentes femeninos en las carreras STEAM y especialmente en el ámbito energético», defienden desde Fundación Naturgy. La entidad considera que la transición ecológica y el auge del empleo verde exigirán incorporar talento diverso en profesiones vinculadas a las renovables, la ingeniería, la programación o la tecnología.

Sergi Grimau y Mª Estela Arlandis, durante la presentación de la gala de clausura celebrada en el CaixaForum de València. / Fernando Bustamante

En este contexto nació Efigy Girls, una iniciativa que desde su creación en el año 2019 ha acompañado ya a más de 600 jóvenes y que este curso ha becado a 164 niñas de nueve comunidades autónomas. El programa propone un itinerario de tres años basado en robótica, innovación y resolución colaborativa de retos vinculados a la sostenibilidad. Cada edición gira en torno a una temática concreta: ciudades sostenibles, energía verde y, este año, cambio climático.

Desde Fundación Naturgy insisten en que el momento en el que se despiertan estas vocaciones es clave. «Cuando las acciones de fomento llegan en Secundaria, muchas veces ya es tarde», explican desde la organización, que ha decidido ampliar el programa para incorporar alumnas desde 4º de Primaria. El objetivo es sembrar desde edades tempranas el interés por profesiones científicas y tecnológicas antes de que aparezcan estereotipos o barreras sociales.

La directora general de Fundación Naturgy, María Eugenia Coronado, defendió durante la gala de clausura que «impulsar iniciativas educativas orientadas específicamente a chicas favorece la igualdad de oportunidades en el sector energético y garantiza el acceso universal a la educación tecnológica». En la misma línea, Eva Buch, directora de educación y divulgación de la entidad, subrayó que el verdadero reto «va más allá de los números» y pasa por lograr un impacto real en las niñas participantes, especialmente en contextos sociales más vulnerables.

El futuro empieza en las aulas

Por su parte, la alcaldesa de València, María José Catalá, puso en valor la importancia de este tipo de proyectos para despertar vocaciones científicas entre las más jóvenes y agradeció la implicación de Fundación Naturgy en la recuperación educativa de los municipios afectados por la dana.

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Más allá de la exhibición de proyectos, la clausura de Efigy Girls dejó una imagen poco habitual pero cada vez más necesaria. La de decenas de niñas hablando de transición energética, sostenibilidad o innovación tecnológica con naturalidad. Una escena que refleja cómo el futuro de la energía también empieza en las aulas.