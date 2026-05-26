Educación 'enfría' la bajada de ratios y presentará una nueva propuesta mañana tras encallarse la negociación

La negociación entre la Generalitat y el profesorado para poner fin la huelga indefinida se volvió a encallar este martes por el asunto de las ratios, una de las principales demandas de los docentes. La Conselleria de Educación presentó una propuesta peor a la prometida el lunes -dejaba un máximo de 22 en Infantil y Primaria y de 25 en la ESO- y también por encima de los máximos establecidos en la ley estatal; además, alargaba su puesta en marcha hasta el curso 2030-2031. El documento presentado ayer dejaba fuera a Primaria, con la excepción de primero donde el límite sí que bajaba a 22; y ofrecía una reducción mínima en la ESO y Bachillerato, de entre dos y tres alumnos sin llegar a los 25 en ningún a los 25 nombrados el día anterior.

La estrategia de pactar por bloques, mediante "microacuerdo" que consiguió convencer a ANPE Comunitat Valenciana y CSIF, no le dio resultado en este caso y, ante la negativa en bloque de los sindicatos a la propuesta, Educación la retiró y se comprometió a presentar un nuevo documento el miércoles, cuando habrá una nueva reunión. Los cinco sindicatos consideran que el plan es "poco ambicioso" y rechazan que esté por encima de los límites de la legislación estatal. Es cierto que Educación incluía una cláusula para ceñirse a toda norma de rango superior, pero sí no sale adelante su tramitación en el Congreso de los Diputados, las ratios en la Comunitat Valenciana no serían mucho mejores a las actuales. Es decir que el asunto se dilata al miércoles.

Polémica por el IPC

La reunión ha comenzado tensa por el asunto de la cláusula del IPC para la subida salarial, después de todo el mundo ayer interpretara que solo se vinculaba a los últimos 50 euros y CSIF haya defendido que era para todo el complemento autonómico. Educación ha reculado en la explicación dada ayer, y en la incluida en su nota de prensa, y se ha sumado a la postura de José Seco al afirmar que se aplicaría a los 200 euros y no a los últimos 50; han achacado al error al equipo de prensa. Es lo contrario a lo dicho en la nota de ayer que decía lo siguiente: "El acuerdo recoge la mayor subida salarial propuesta a los docentes de toda España, 200 euros mensuales, junto con el compromiso de revisión de los últimos 50 euros para 2028, lo que les sitúa entre los mejor pagados de España".

El acuerdo era, sin embargo, un poco más ambiguo y, por tanto, interpretable. "50 euros en el complemento específico autonómico en enero de 2028, cifra que se considerará como mínimo. En ese momento, se negociará una ulterior subida del complemento específico autonómico, en función del presupuesto vigente en ese ejercicio, indexada en el índice de precios del consumo (IPC)". El asunto es que esta frase se incluye en un guion adherido a los 50 euros separado del resto de subidas: la de 75 euros en 2026 y la de 75 euros en 2027.

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Los tres sindicatos que no firmaron -STEPV, CCOO y UGT- han criticado el "cambio en las reglas del juego" y han transmitido que con esta autorrectificación se pierde "la confianza en la negociación". Por esos dos motivos, han pedido reabrir el debate y, también, el acta de la sesión del lunes para comprobar qué se dijo, aunque no se la han entregado por esta "en redacción". El departamento de Ortí ha dado una negativa a retomar el debate sobre este punto y les ha transmitido que tienen dos opciones: adherirse al pacto y firmarlo o recurrirlo.