Educación ofrece 372,7 millones para mejorar las infraestructuras en 2026

Un total de 372,7 millones de euros para mejorar los colegios e institutos. Esa es la propuesta que la Conselleria de Educación puso este martes sobre la mesa a los sindicatos con los que está negociando para poner fin a la huelga educativa. Por primera vez en las seis reuniones que lleva el diálogo, el departamento de Carmen Ortí pone cifra a la inversión para mejorar las infraestructuras educativas de la Comunitat Valenciana. Lo hace justo el día en que se ha conocido que hay un pacto de presupuestos entre el PP y Vox, que pasará el viernes por el pleno del Consell, por lo que se entiende que la cuantía será presupuestada para este 2026.

La principal cuantía será para el Plan Edificant que se lleva una dotación de 229,7 millones, cantidad que se destinará a la construcción de nuevos centros y para la reforma de los ya existentes. Es un mecanismo creado por el Botànic, quien delegaba en los consistorios la ejecución de las obras. Según información oficial de la Generalitat, en el ejercicio 2025, se ejecutaron 179 millones en 90 colegios e institutos.

La segunda gran partida es para inversiones propias de la Conselleria, lo que corresponde al capítulo VI del presupuesto, para la que se destinarán 131 millones de euros. Con mucha menor cuantía, se ofrecen 10 millones para el Pla Recole, para la línea de subvenciones dirigidas a los ayuntamientos para mejorar las infraestructuras de titularidad municipal; y dos millones escasos para realizar un Plan Director de Infraestructuras Educativas en la zona dana, que mejore el confort térmico y la accesibilidad de esos centros.

Educación concreta también los plazos para la puesta en marcha de un Plan Director de Infraestructuras Educativas, que incluya un Plan de Confort Térmico y un Plan de Accesibilidad en los centros educativos: será a finales de 2026, aunque no lo dota de una partida presupuestaria concreta.

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Por el momento, se trata solo de una propuesta y que no se ha debatido aun en la mesa de negociación. Se hará mañana miércoles, en una nueva mesa a partir de las nueve y media de la mañana, en la que Educación presentará una nueva propuesta de ratios, después de proponer una reducción peor a la propuesta y con máximos superiores a los establecidos en la ley estatal, pendiente aun de pasar por el Congreso de los Diputados.