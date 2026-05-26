El verano parece haberse adelantado este año en España. Durante los próximos días seguiremos hablando de temperaturas más propias de junio o incluso de julio, con máximas que podrían alcanzar los primeros 40 grados de la temporada en zonas del valle del Guadiana y otros puntos deprimidos del interior peninsular.

El ambiente será plenamente veraniego, con muchas horas de sol y muy pocas precipitaciones en gran parte del país. Sin embargo, más allá del calor, hay otrofactor que merece especial atención estos días: el índice UV. Se mantendrá muy alto, lo que supone que el riesgo de sufrir daños en la piel aumenta considerablemente y que una exposición prolongada al sol, sin protección, puede provocar quemaduras en muy pocos minutos.

Las altas temperaturas invitan a pasar más tiempo al aire libre, ya sea en el campo, en piscinas, terrazas, de excursión o en las playas. El impacto del sol puede convertirse en el enemigo silencioso del verano si no tomamos precauciones. La radiación UV no solo puede causar quemaduras solares, sino también envejecimiento prematuro de la piel, manchas e incluso aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de piel a largo plazo.

Por ello, es fundamental protegerse adecuadamente del sol, especialmente durante las horas centrales del día: de 12 a 17 horas, cuando la radiación solar es más intensa. Los expertos recomiendan utilizar crema solar de factor alto, reaplicándola cada dos horas y después de cada baño.

La hidratación también es igual de clave. Beber agua con frecuencia, aunque no se tenga sed, ayudará a prevenir los golpes de calor y los problemas ligados a las altas temperaturas.

Mientras el calor sigue intensificándose esta semana y hasta el inicio de junio, el ambiente estable también dominará gran parte de España por las mañanas. No debemos olvidar que el sol, aun con muchas ganas de tomarlo, puede ser peligroso.

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Disfrutar del tiempo sí, pero siempre con precaución y protección adecuada.