Alerta entre los estudiantes de la PAU de Valencia: líneas y horarios afectados por la huelga de Metrovalencia

El parón por la nueva huelga de Metrovalencia afectará de lleno a los estudiantes de la PAU de València porque los días convocados coinciden con los exámenes ordinarios de junio.

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) ha convocado, de nuevo, cinco nuevas jornadas de paro en junio en Metrovalencia, en continuidad con las huelgas celebradas en marzo y abril con el objetivo de reclamar mejoras en seguridad operacional técnica, prevención de riesgos laborales y reconocimiento profesional del colectivo de maquinistas.

El mismo sindicato también denuncia la falta de respuesta de FGV a sus propuestas y rechaza el último documento presentado por la empresa, al considerar que no recoge sus reivindicaciones y que aumenta la desigualdad retributiva entre colectivos.

Los días de PAU

La PAU 2026 en la Comunitat Valenciana está prevista los días 2, 3 y 4 de junio y la huelga de SEMAF en Metrovalencia está convocada para los días 2, 4, 9, 11 y 16 de junio, por lo que coincide directamente con la PAU los días 2 y 4 de junio.

Líneas afectadas

La convocatoria de la huelga afecta a todas las líneas de Metrovalencia, tanto metro como tranvía. En abril, los servicios mínimos se fijaron en el 75 % en todas las líneas, aunque para las jornadas de junio conviene consultar la resolución específica de servicios mínimos cuando se publique.

La mayor afección para el alumnado que se presenta a los exámenes de la PAU será previsiblemente en la entrada, por la franja de 7 a 10 horas, y en la salida o desplazamientos de mediodía, por la franja de 13 a 16 horas. El otro tramo afectado por el parón por la huelga será entre las 19 y las 21 horas, franja que no altará a los estudiantes.

Los exámenes de la PAU en València se realizarán en distintas sedes universitarias asignadas por tribunal y centro educativo. Entre ellas figuran el Aulari Interfacultatiu, la Facultat de Ciències Matemàtiques y la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, en el campus de Burjassot, así como los aularios Nord y Oest del campus de Tarongers. Para acceder a estas sedes, las principales conexiones de Metrovalencia son las líneas de tranvía L4 y L6, con paradas como Campus, Vicent Andrés Estellés, Tarongers-Ernest Lluch, La Carrasca y Universitat Politècnica, que se verán afectadas por la huelga.

Alumnos de bachiller en una imagen de archivo antes de los examenes de la PAU en la Universitat Politecnica / Francisco Calabuig

Otros paros

En marzo, los paros se iniciaron durante las Fallas. En Metrovalencia se convocaron entre el 13 y el 19 de marzo, y también los días 24 y 26 de marzo. En el TRAM de Alicante, las fechas publicadas fueron 13, 16, 18, 20, 24 y 26 de marzo.

En abril, SEMAF convocó cinco nuevos días de huelga como ampliación de los paros de marzo: 16, 21, 23, 28 y 30 de abril, en las franjas 07:00-10:00, 13:00-16:00 y 19:00-21:00, en todas las líneas de Metrovalencia y el TRAM.

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El motivo

El sindicato SEMAF presentó un total de 30 reivindicaciones: diez relacionadas con la seguridad operacional técnica y veinte vinculadas al XIV Convenio Colectivo. Entre estas últimas se incluyen el reconocimiento profesional de los maquinistas, la justicia organizacional, la fidelización del personal que ocupa puestos con funciones críticas para la seguridad, la implantación de la cultura justa y la regulación de los sistemas de bolsas de empleo temporal.