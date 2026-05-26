Huelga indefinida de profesores: Horario y recorrido de la manifestación del 27 de mayo en València

La huelga indefinida del profesorado en la Comunitat Valenciana suma un nuevo capítulo. Los docentes están convocados mañana, miércoles 27 de mayo, a una nueva jornada de paros con una manifestación que saldrá a las 11:00 horas desde la plaza de Sant Agustí y que finalizará en la Avinguda de Campanar frente a la Conselleria de Educación.

Las movilizaciones, que ya están en su tercera semana consecutiva, coinciden con unas duras e intensas negociaciones entre los sindicatos convocantes y la Conselleria de Educación.

Recorrido de la manifestación

La marcha partirá desde el centro de la ciudad y avanzará hacia la sede de la Conselleria de Educación. El itinerario confirmado es el siguiente:

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Plaza de Sant Agustí Guillem de Castro

Passeig de la Petxina

Pont de les Glòries Valencianes

Avinguda de Pius XII

Final: Avinguda de Campanar (frente a la Conselleria de Educación)