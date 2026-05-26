La huelga de profesores cambia de escenario en su día 12: ¿qué pasa a partir de ahora?

La ruptura del bloque sindical tras la negociación de ayer lunes, con la firma de ANPE Comunitat Valenciana y CSIF a la subida salarial de 200 euros, abre un nuevo escenario en el duodécimo día de la huelga indefinida de profesores. La unidad del profesorado se ha perdido y, aunque los tres sindicatos al margen representan al 66,5 % de los docentes, su estrategia está abocada a recolocarse y recalibrar las posiciones de cada una de las partes. ¿Qué pasará con las movilizaciones? ¿Saldrá CSIF de la huelga indefinida? O ¿cómo discurrirá ahora la negociación del resto de puntos? Son algunas de las cuestiones a resolver a partir de este martes.

La victoria de Educación. Quien salió ayer ganando fue la Conselleria de Educación. Dividir la negociación por puntos con el objetivo de lograr "microacuerdos" le dio ayer una pequeña victoria al conseguir romper la unanimidad de los cinco sindicatos y mostrar, asimismo, que las negociaciones avanzan, con foto incluida de Ortí estrechando manos. La misma consellera Carmen Ortí defendía que "estamos llegando a acuerdos", aunque sean con una parte minoritaria de los docentes. Sin duda, la huelga educativa es -era, según Ortí que habló en pasado ante los medios, tras la firma del acuerdo- la primera gran crisis política para el presidente Juanfran Pérez Llorca. Hizo ayer gala de la estrategia del 'divide y vencerás' y le dio resultados.

CSIF y la huelga. Al firmar el acuerdo ayer y desligarse del resto de sindicatos, este sindicato -el tercero en representación- debe valorar si abandona las movilizaciones. Hasta ahora, formaba parte de los convocantes del paro indefinido y estaba adherido a todas las concentraciones y manifestaciones. Su representante, José Seco, auguraba ayer un debate "hasta bien entrada la madrugada" sobre esta cuestión, de la que en principio informarán este martes. Ayer a última hora ya empezó el cruce de reproches entre CSIF y el resto de sindicatos; STEPV le acusó de estar "manipulando" la información porque la cláusula vinculada al IPC solo afecta a los últimos 50 euros.

La lucha continúa. Este es el lema que defendieron STEPV, CCOO y UGT ayer al finalizar la reunión a través de sus canales de difusión entre los afiliados. Para ellos, las movilizaciones prosiguen y, de hecho, piden aumentar la presión en una concentración a partir de las 16 horas coincidiendo con la nueva reunión de la negociación. De momento, no se han pronunciado sobre la huelga indefinida, si continúa o no. Al término de la reunión, que les dejó un poco fuera de juego, explicaron que debían "reflexionar" y analizar los pasos a seguir. Por el momento, el paro no está desconvocado y mantienen las movilizaciones previstas para toda la semana: los actos descentralizados en las comarcas hoy y el jueves; la manifestación unitaria en València, el miércoles; así como las asambleas de los centros para el viernes. Cabe recordar que la manifestación del sábado reunió a 30.000 personas.

Y la negociación, también. A las cuatro de la tarde, Educación y los cinco sindicatos se vuelven a sentar. La estrategia se repetirá y Educación propondrá debatir y llegar a acuerdos en cada uno de los bloques de forma independiente. Tras la firma salarial de ayer con dos de ellos, el punto más correoso de la negociación serán las ratios. El secretario Daniel McEvoy ya avisó ayer que las demandas de los sindicatos de 15 alumnos en Infantil y de 20 desde Primaria a Bachillerato son "inviables", pero se comprometió a presentar una nueva propuesta con mayor concreción y más calendarizada. ¿Volverán a desmarcarse los dos más afines al Consell? Ayer ya hubo cánticos de "esquiroles" al finalizar la reunión entre los concentrados frente a las instalaciones de Campanar.

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El seguimiento, en el 22 %. La prolongación de la huelga podría rebajar el seguimiento de la huelga, si finalmente CSIF se sale de la ecuación o si parte del profesorado se contenta con la subida salarial de 200 euros mensuales. Ayer lunes, según los datos oficiales de la Conselleria de Educación, el seguimiento fue del 22,98 %, por debajo del tercio que la ha seguido de media desde el inicio de la huelga. Por provincias fue del 23,95 % en Castellón, del 23,45 % en Alicante y del 22,29 % en Valencia.