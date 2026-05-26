El juzgado de la dana, ante el fin de los refuerzos: tres funcionarios 'seguros' y uno en el aire

Queda apenas un mes para que finalicen los refuerzos de funcionarios en muchos juzgados de la Comunitat Valenciana, entre ellos los de Catarroja, donde se investiga la gestión de la dana. La Conselleria de Justicia decidió no prorrogar los refuerzos para estabilizar las plazas desde el próximo 30 de juino. Una decisión que en el caso concreto del juzgado de la dana generó especial revuelo por las posibles consecuencias en la marcha de la instrucción que podría tener la transición de un equipo de funcionarios a otro. A fecha de hoy, una de las plazas se cubriría por un nuevo empleado y la jueza ha solicitado mantener a dos interinos mientras que se desconoce cómo se cubrirá la cuarta plaza.

La consellera del ramo, Nuria Martínez, defendió que la estabilización, que afectará a 200 plazas, "ayudará a medio plazo a descongestionar" la administración de justicia, y aseguró que se ha seguido "un criterio objetivo" para elegir las plazas que se estabilizaban: aquellas que estaban ocupadas de manera temporal durante más de tres años. En ese grupo entraban las cuatro de Catarroja, según dijo, para añadir que la dana fue uno de los motivos que le empujó a "dar el paso" y ser consellera. "No cabe en la cabeza de nadie que yo intente perjudicar una instrucción que es lo que me motivó a venir aquí", espetó la consellera en la comisión de Justicia de Les Corts Valencianes.

En ese sentido, la dirigente expuso que el proceso de cobertura de plazas se ha llevado a cabo conforme se negoció con los sindicatos. Primero, ofreciéndolas para ser ocupadas en comisión de servicios, y si no se podía, recurriendo a las bolsas de interinos o, en último término, sacándolas a concurso. Según la consellera, en los juzgados de Catarroja se está haciendo de esta manera como en muchos otros y, hasta la fecha, tres de las cuatro plazas estarían cubiertas a partir del 30 de junio, cuando finalizan los refuerzos.

Así, explicó que uno de los puestos, un auxilio, ha sido solicitado en comisión de servicios. "De los tres restantes que conforman el equipo que ustedes dicen que yo iba a desmantelar quedarían a libre elección de la magistrada, que puede quedarse con los tres interinos que tiene si lo reclama", aseguró Martínez en sede parlamentaria, y especificó que la magistrada "solo ha reclamado dos, de momento". De manera que la cuarta plaza es la que estaría en el aire: "No sabemos si va a reclamarlo o no va a reclamarlo". La magistrada tiene hasta el 30 de junio para hacerlo. Por ello, la consellera pidió a oposición dejar de "manipular todo esto para incrementar el dolor a la gente que ya ha sufrido bastante".

El portavoz de Justicia de Compromís, Jesús Pla, declaró a los medios que es una decisión "incomprensible" la no prórroga de cuatro de los cinco refuerzos del juzgado. Una decisión que, a su juicio, "no se entiende si no es por la voluntad del Consell de obstaculizar la instrucción que se está llevando en el juzgado de Catarroja, que de alguna manera es coherente con la decisión de poner fin con la comisión de investigación de la dana [en Les Corts]". "El Consell está intentado diluir las responsabilidades políticas y que las víctimas no sepan la verdad de lo que pasó", recalcó al respecto.

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La consellera, por su parte, acusó a la oposición de proponerle opciones de "especial gravedad" al considerar que PSPV y Compromís están "faltándole al respeto a los 5.700 funcionarios de justicia que tienen la formación, dedicación y capacidad necesarias para desarrollar el trabajo en esta y en cualquier otra causa o instrucción". "Ustedes no son quiénes para juzgar si el trabajo de uno u otro funcionario va a suponer una dilación de ninguna instrucción porque todos son excepcionales en sus labores", señaló, para defender que si no se convirtieran en estructurales estas plazas, "a poco que se prolongue la instrucción, ese personal estaría superando el límite que fija la ley para el personal interino" de tres años. Algo que, dijo, sería incumplir la normativa.