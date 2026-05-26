La negociación educativa se desgasta un poco más: avanza en burocracia, pero se atasca en ratios

El tira y afloja entre la Generalitat y los sindicatos del profesorado continúa aunque con pocos avances; la situación está encallada. La reunión de este martes, cuya duración se prolongó durante más de cuatro horas, solo acercó posturas en uno de los ocho puntos, el de la simplificación de la burocracia administrativa, pero se encalló en el gran asunto restante: el de las ratios. En el primero, los cinco sindicatos consiguieron un documento de consenso, pero no se firmó porque los que se quedaron fuera del salario el lunes quieren hacerlo cuando haya acuerdo global; los otros dos y la Conselleria de Educación querían escenificar de nuevo que las negociaciones avanzan con una firma a seis partes en esta ocasión; presionaron, pero no lo consiguieron. Aunque parecía que podían repetir la firma a tres del día anterior, finalmente no la hubo.

La negociación, tras retomar el diálogo, está entrando en el terreno del desgaste por ambas partes y de la imposición del relato. Son ya seis reuniones y, en las dos últimas, tras más de siete horas, solo se ha cerrado el debate en dos aspectos: los salarios y la simplificación burocrática. La primera, con ruptura sindical y una autocorreción por parte de la Conselleria con respecto a la cláusula del IPC; esta finalmente se vinculará a los 200 euros y no a los últimos 50, los que se aplicarían en 2028, como interpretó todo el mundo el lunes y tal como reflejó la Administración en su nota de prensa.

El alargamiento de la huelga indefinida y la bajada del seguimiento -este martes fue solo del 16,53 %- está contribuyendo al desgaste anteriormente mencionado; faltará ver el seguimiento de la manifestación de este miércoles a las 11 horas, que se solapará con la nueva reunión convocada para las 9.30 horas, y que ha provocado un cambio en el recorrido; comenzará en San Agustín y finalizará en la avenida de Campanar. A nadie se ele escapa que, dentro de la estrategia del desgaste, la Generalitat intentaba ‘boicotear’ una posible participación masiva. Las reuniones de los estos dos días han sido por la tarde.

El departamento de la consellera Carmen Ortí está ofreciendo pocas mejoras respecto al documento que ya había sobre la mesa la pasada semana y los sindicatos enrocan sus posturas. Es lo que ocurrió con las ratios, un tema que ya se quedó en stand by el día anterior y que es la principal reivindicación de los docentes. Educación presentó una propuesta peor de la anticipada en la jornada anterior e, incluso, menos ambiciosa que la planteada en la ley estatal. El documento presentado dejaba fuera a Primaria, con la excepción de primero donde el límite sí que bajaba a 22; y ofrecía una reducción mínima en la ESO y Bachillerato, de entre dos y tres alumnos sin llegar a los 25 en ningún a los 25 nombrados el día anterior. Según explicó el secretario autonómico Daniel McEvoy es lo "máximo que pueden ofrecer" porque una baja radical de las ratios "es inviable" y, en el interior, lo justificó aludiendo a la infrafinanciación y expresó que los 22 en primero de Primaria en el curso 2030-2031 serían la base para ir extendiéndolo progresivamente en el resto de cursos a medida que el alumnado avance.

Sin embargo, solo un día antes, sugirió 22 en Infantil y Primaria y de 25 en la ESO. Los cinco sindicatos consideran que el plan es "poco ambicioso" y rechazan que esté por encima de los límites de la legislación estatal. Es cierto que Educación incluía una cláusula para ceñirse a toda norma de rango superior, pero sí no sale adelante su tramitación en el Congreso de los Diputados, las ratios en la Comunitat Valenciana no serían mucho mejores a las actuales. Esta falta de entendimiento dejó la resolución en el aire y se debatirá este miércoles cuando Educación presente una nueva propuesta, aunque Marc Candela de STEPV ya anticipó que la Generalitat no reducirá las ratios.

En este nuevo encuentro se abordará el bloque de infraestructuras educativas. Educación aportó una cantidad económica con una inversión de 372,7 millones de euros en 2026, justo el día en que se ha conocido que hay un pacto de presupuestos entre el PP y Vox, que pasará el viernes por el pleno del Consell. La principal cuantía será para el Plan Edificant que se lleva una dotación de 229,7 millones. La segunda gran partida es para inversiones propias de la Conselleria, lo que corresponde al capítulo VI del presupuesto, para la que se destinarán 131 millones de euros. Con mucha menor cuantía, se ofrecen 10 millones para el Pla Recole, para la línea de subvenciones dirigidas a los ayuntamientos para mejorar las infraestructuras de titularidad municipal; y dos millones escasos para la zona dana.

Educación concreta también los plazos para la puesta en marcha de un Plan Director de Infraestructuras Educativas, que incluya un Plan de Confort Térmico y un Plan de Accesibilidad en los centros educativos: será a finales de 2026, aunque no lo dota de una partida presupuestaria concreta.

Autoenmienda a la cláusula del IPC La reunión comenzó tensa por el asunto de la cláusula del IPC para la subida salarial, después de todo el mundo interpretara el lunes que solo se vinculaba a los últimos 50 euros y CSIF haya defendido que era para todo el complemento autonómico. La sensación es que de haberse sabido el lunes podría haber habido mayor entendimiento. Educación ha reculado en la explicación dada y en la incluida en su nota de prensa, y se ha sumado a la postura de José Seco al afirmar que se aplicaría a los 200 euros y no a los últimos 50; han achacado al error al equipo de prensa. Es lo contrario a lo dicho en la nota de ayer que decía lo siguiente: "El acuerdo recoge la mayor subida salarial propuesta a los docentes de toda España, 200 euros mensuales, junto con el compromiso de revisión de los últimos 50 euros para 2028, lo que les sitúa entre los mejor pagados de España". El acuerdo era, sin embargo, un poco más ambiguo y, por tanto, interpretable. "50 euros en el complemento específico autonómico en enero de 2028, cifra que se considerará como mínimo. En ese momento, se negociará una ulterior subida del complemento específico autonómico, en función del presupuesto vigente en ese ejercicio, indexada en el índice de precios del consumo (IPC)". El asunto es que esta frase se incluye en un guion adherido a los 50 euros separado del resto de subidas: la de 75 euros en 2026 y la de 75 euros en 2027. Los tres sindicatos que no firmaron -STEPV, CCOO y UGT- han criticado el "cambio en las reglas del juego" y han transmitido que con esta autorrectificación se pierde "la confianza en la negociación". Falta por ver si recurren la decisión porque Educación no quiso reabrir el debate y les invitó a adherirse al acuerdo o recurrirlo.

El inicio fue tenso al clarificar McEvoy la polémica sobre la cláusula del IPC -fue una especie de enmienda propia- y terminó también por la resolución del punto de la reducción de la burocracia. Hay un documento final que al parecer tiene un consenso general, pero hubo discrepancias en sobre si firmarlo como un "microacuerdo" -como ocurrió el día anterior con los salarios- o dejarlo visto hasta el final de la negociación y escenificar una firma de pacto global. A nadie se le escapa que la Conselleria quería repetir, por segundo día consecutivo, la imagen estrechando manos para ratificar que está "llegando a acuerdos" y presionó a STEPV, CCOO y UGT en la parte final de la reunión. Estos prefieren consultarlo con las bases, aunque reconocieron que Educación "tiene prisa por cerrar la negociación". De hecho, McEvoy les recriminó no haberlo firmado; también ANPE Comunitat Valenciana y CSIF. Sin embargo, podrían haber repetido el pacto a tres partes y no lo hicieron.

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Ortí y McEvoy se dan la mano con los representantes de ANPE y CSIF antes de la firma. / Fernando Bustamante

La huelga indefinida sigue este miércoles con su decimotercero día. La negociación continuará a las 9.30 horas y, a partir de las 11 horas, habrá una nueva manifestación por las calles del centro de València, con inicio en San Agustín y final frente a la Conselleria en la avenida Campanar. Y mientras la corrección de las notas de la PAU sigue en el aire con 250 profesores de los tribunales que amagaron ayer con dimitir en bloque, pese a que Educación asegura que se desarrollará sin problemas. El embrollo está servido.