Pérez Llorca y Catalá se 'apuntan' al encuentro de Mompó con Génova

El líder provincial del PP de Valencia, Vicent Mompó, ha estado muy bien arropado este lunes durante la reunión que Elías Bendodo, miembro de la dirección nacional del partido, ha mantenido con presidentes de las diputaciones, cabildos y consells insulars en la sede autonómica de la formación para poner en marcha la estrategia electoral de cara a 2027. Aunque su presencia no estaba anunciada en la convocatoria oficial remitida el pasado viernes, finalmente han acudido el president y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, y la alcaldesa de València, María José Catalá.

Ese cambio de agendas ha sido suficiente para generar ciertas suspicacias internas en un partido que anda algo revuelto a la espera de un congreso regional que Génova mantiene en el congelador. No es habitual la presencia de Llorca en un acto de la dirección provincial de Mompó. Menos todavía la de Catalá, quien pese a formar parte de ella y ostentar el cargo de presidenta del PP de la ciudad de València se ha estrenado este lunes en un encuentro interno de este tipo. Algunos en el partido no ocultan sus dudas de que se trate de una casualidad.

Con el partido controlado por una gestora desde la dimisión de Carlos Mazón y pendiente de si se convoca o no ese cónclave que, salvo sorpresa, debería servir para ungir a Llorca y lanzar su candidatura a 2027 (con permiso de Francisco Camps), parece que ni Llorca ni Catalá se han querido perder la oportunidad de verse con un miembro de la dirección de Feijóo. Cabe recordar que el president ha acudido a este acto orgánico mientras la consellera de Educación de su gobierno, Carmen Ortí, retomaba la negociación con los sindicatos para desactivar una huelga de profesores que ya se adentra en su tercera semana.

Pese al interés de los cargos del PPCV, de la cita no ha salido novedad alguna respecto a la hoja de ruta que Génova tiene marcada para el partido en la C. Valenciana. Según fuentes presentes en la reunión, cargos del PPCV han preguntado a Bendodo por ese congreso pendiente desde hace un año, pero el vicesecretario de Política Autonómica ha declinado aportar novedades alegando que no era el foro adecuado.

Tampoco lo fue la Junta Directiva celebrada en Madrid al día siguiente de las elecciones andaluzas, justo siete días atrás. En esa reunión, pese al importante desembarco de cargos valencianos en la capital, Feijóo no concretó nada, prorrogando así la interinidad de Llorca y dando alas al discurso de Camps, que insiste en dar voz a la militancia.

Con todo, parece que el presidente nacional se va sacudiendo el temor a que el expresident pueda obtener un resultado suficiente como para evidenciar fractura interna y fuentes del partido señalan otoño como el momento escogido. Aseguran además que el aplazamiento oficializado el pasado lunes no responde a una "excepcionalidad valenciana" sino al viento de cola que ahora sopla para Feijóo, sobre todo ante las novedades judiciales que cercan al Gobierno de Pedro Sánchez.

Adelanto electoral

Esa estrategia se ha visto clara durante sus intervenciones previas, que Bendodo ha aprovechado para percutir contra el Ejecutivo y en especial contra el presidente socialista. Ha asegurado que "el muro de carga que sostiene al sanchismo ha colapsado", en referencia al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, por lo que la estructura "empieza a caer" y se ha preguntado "cuál es el motivo para resistir".

Bendodo se ha sumado a pedir la convocatoria de elecciones, como ha hecho este mediodía en València el expresidente del Gobierno Felipe González, y también ha reclamado el president de Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. "Sería muy bueno para todos porque el Gobierno de Sánchez solo está centrado en tapar sus escándalos de corrupción”, ha dicho.

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Sobre la petición del ministro Arcadi España para hablar de financiación, se ha mostrado abierto pero ha pedido "hechos concretos". "Que no me traigan PowerPoints de financiación, ni me traigan nada que no sea algo cierto y real que podamos trasladar a todos los valencianos. La mejor forma de demostrar que hay un compromiso real es activar el fondo de nivelación transitorio, eso que él, como conseller de Puig exigió y pidió a su partido para que se aplicase para la Comunitat Valenciana”.