Esta es la propuesta de bajada de ratios de Educación: casi inexistente en Primaria y mínima en la ESO

La Conselleria de Educación ha presentado su propuesta de bajada de las ratios en la educación pública a los sindicatos en la sexta reunión de negociación en plena huelga indefinida de docentes, la primera tras la ruptura de la unanimidad en el bloque sindical, algo que podría abrir un nuevo escenario en la negociación.

Lo planteado al inicio de la reunión por el departamento de Carmen Ortí no cumple las expectativas de los sindicatos, al menos así lo atestiguan en el primer turno de intervención de cada uno de ellos. Ayer, el secretario Daniel McEvoy planteó un número máximo de 22 en Infantil, 22 en Primaria y 25 en la ESO; pero hoy la propuesta ofrece una propuesta peor a esta e, incluso, con peores cifras que las ratios fijadas en la ley estatal, pendiente de pasar por el Congreso de los Diputados. En principio, todos los sindicatos piden "anticiparse" a estas cifras de la ley, pero la propuesta de Educación no alcanza ni siquiera los máximos nacionales; los deja a mitad de camino y se compromete a ajustarlos si hay una norma de rango superior mejor a la autonómica. "El dinero es el que es", ha señalado el secretario autonómico, quien también ha señalado que esta reducción es posible gracias al acuerdo de los presupuestos entre el PP y VOX, anunciado esta mañana, en el que se apostará por "rebaja de impuesto, acceso a la vivienda y por la prioridad nacional".

Esta es la propuesta

Una de las cuestiones relevantes es que la bajada de ratios empeora lo fijado en la ley estatal; la otra, que deja a Primaria prácticamente fuera de esta reducción de alumnos por aula. Solo se ofrece una mejora en primer curso, bajando su número a 22, pero para el curso 2030-2031, es decir, en la siguiente legislatura. Hasta este curso se alarga la medida.

El número máximo de alumnos para el curso 2030-2031 por nivel es el siguiente:

Infantil. Primer ciclo: 18

Infantil. Segundo ciclo. I3: 22

Infantil. Segundo ciclo. I4: 22

Infantil Segundo Ciclo. I5: 22

Primaria. Primer curso: 22

Primaria. Segundo curso: 25

Primaria. Tercer curso: 25

Primaria. Cuarto curso: 25

Primaria. Quinto curso: 25

Primaria. Sexto curso: 25

ESO. Primer curso: 26

ESO. Segundo curso: 27

ESO. Tercer curso: 28

ESO. Cuarto curso: 29

Bachillerato. Primer curso: 32

Bachillerato. Segundo curso: 33

De la propuesta quedan fuera los cursos de FP, de la EOI, así como de las Enseñanzas Artísticas Superiores.

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Tras no convencer a ninguno de los cinco sindicatos, Educación se compromete a presentar un nuevo documento de las ratios mañana miércoles, por lo que la negociación se alargará un día más.