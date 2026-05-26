El PSPV rompe la negociación con Mompó para los presupuestos de la diputación por el pacto PP-Vox sobre la "prioridad nacional"

Primer efecto colateral del acuerdo PP-Vox para aprobar unos presupuestos de la Generalitat que incluyen la "prioridad nacional" en el acceso a las ayudas sociales. El grupo socialista en la Diputación de València ha decidido suspender la reunión prevista para esta tarde con el presidente de la institución, Vicent Mompó, al considerar que "no se dan las condiciones mínimas para su celebración".

Vicent Mompó, presidente de la Diputación y del PP de la provincia de València, se había citado a las 16 horas con el portavoz del PSPV, Carlos Fernández Bielsa, para buscar un acuerdo y sacar adelante unas cuentas provinciales (ahora prorrogadas) por amplia mayoría.

Mompó ha dado prioridad total a unos presupuestos de consenso con los socialistas, tal como ocurrió el pasado año, aunque Vox en las últimas jornadas había mostrado su disposición a dar su apoyo al equipo de gobierno de PP y Ens Uneix, algo que no ocurrió durante la negociación a finales del pasado año.

Los socialistas, con todo, frenan ese contacto a poco más de una hora para el encuentro. Según el comunicado que han difundido, "exigen a Vicent Mompó un compromiso público e inequívoco de que el presupuesto de la Diputación no incorporará la denominada 'prioridad nacional', incluida en el acuerdo alcanzado hoy por su partido con la ultraderecha en el ámbito autonómico y cuya aplicación ha sido anunciada esta misma mañana por Vox".

La cuestión es que, sin ir más lejos, en el pleno de la semana pasada el PP provincial ya rechazó, junto a Ens Uneix y la oposición de izquierda, una moción de Vox que precisamente defendía esa prioridad nacional. Los populares estaban dispuestos a respaldarla siempre que se cambiara el concepto por el de "arraigo nacional", pero la enmienda tampoco prosperó y la moción fue tumbada.

La ruptura pública de los socialistas evidencia que un pacto con el PP, pese a las particularidades de una institución donde no se legisla y se dedica a apoyar a los pequeños municipios, es un asunto de gran incomodidad en el contexto actual.

Mompó había invertido capital político en busca de un acuerdo que tampoco parece hacer mucha gracia a su socio de Ens Uneix, enfrentado al PSPV históricamente, además de molestar a Vox, que ha sido un apoyo externo esta legislatura al equipo de gobierno en minoría.

El PP envió hace dos semanas una propuesta detallada de presupuestos a Carlos Fernández Bielsa. Los socialistas respondieron con una alternativa poco viable, una serie de demandas que suman 250 millones, pero Mompó estaba dispuesto a explorar ese acercamiento. Aunque en el PSPV no hace ninguna gracia un acuerdo con el PP, los socialistas parecían abiertos a un acuerdo las últimas semanas, ante la expectativa de inversiones para sus municipios (tienen el mayor número de alcaldías). Esa percepción pareció enfriarse con el paso del tiempo.

Nueva derivada de la dana

Además de la cuestión de las relaciones con Vox, los socialistas han cargado contra Mompó por la nueva polémica derivada de la actuación de la dana. Según la nota, "el grupo socialista reclama a Mompó que explique públicamente por qué ha ocultado durante 18 meses y 27 días que disponía de información sobre la situación extraordinaria que se estaba viviendo en la comarca de l’Horta el día de la Dana. Según ha declarado la alcaldesa de Torrent ante la jueza, desde las seis de la tarde del día de la Dana el presidente de la Diputación ya conocía la magnitud de una emergencia que acabaría costando la vida a 230 personas", señalan.

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El grupo socialista considera "imprescindible que el presidente de la Diputación dé explicaciones públicas antes de retomar cualquier espacio de diálogo institucional".