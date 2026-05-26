Récords de calor y noches tropicales a un mes de entrar en el verano

No espere hasta el "40 de mayo" para "quitarse el sayo" por mucho que el refrán lo aconseje y se diga que los refranes emanan de una verdad contrastada por la experiencia y los años. La semana que acaba de arrancar, que servirá para despedir el mes de mayo, seguirá extendiendo una alfombra roja a temperaturas más acordes con mediados de junio y con la entrada del verano, para el que todavía falta casi un mes. El calor que ya está llenando las playas valencianas desde el pasado fin de semana ha acampado en el litoral y seguirá ofreciendo temperaturas con máximas por encima de los 30 grados en los próximos días, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El jueves, las tres capitales de provincia (Alicante, Castelló y València) alcanzarán los 30 grados, con unas mínimas que se situarán en los 17 grados en Alicante y València, y los 18 en Castelló. Pero es que el viernes, los termómetros se dispararán hasta los 34 grados en València y Castelló, mientras que Alicante registrará temperaturas máximas de 31 grados.

La puesta de sol no atemperará demasiado el calor. Se esperan noches típicamente tropicales, con una humedad relativa máxima que el sábado y el domingo se situará en el 80% en la capital valenciana y en Alicante. Registros similares (hasta un 65%-70% de humedad) se vivirán en Castelló el sábado y el domingo. Una llamada en toda regla a sellar un pacto con los ventiladores, las ventanas abiertas y cualquier remedio al alcance para combatir la sensación térmica de bochorno durante la noche.

El bochorno se queda unos días

El calor típicamente veraniego se alargará al menos hasta los primeros días del mes de junio. Las temperaturas anómalas para las fechas actuales no solamente afectan a los registros máximos, sino también a las mínimas. Así el termómetro no bajará en ningún caso de los 16 grados e irá ascendiendo conforme avance la semana. El jueves, 28 de mayo, las mínimas se situarán en los 17 grados en València, los 18 grados en Castelló y los 17 en Alicante. El viernes el termómetro escalará hasta los 20 grados de temperatura mínima en València y en Castelló, mientras que será un punto más suave (18 grados) en Alicante. Esos valores térmicos se mantendrán a lo largo del fin de semana, según las previsiones formuladas por la Agencia Estatal de Meteorología.

La humedad, combinada con temperaturas mínimas que apenas caen pese a la puesta de sol alimentan esa sensación de bochorno, de calor asfixiante y noches tórridas como si la Comunitat Valenciana estuviera bañada por el Mar Caribe. Falta la lluvia, que, en este caso, y siempre según la Aemet, no es previsible que haga acto de presencia, si bien hay una pequeña probabilidad del 5% de que el sábado y el domingo se produzcan precipitaciones en la ciudad de València. En el caso de Castelló, la predicción de lluvias probables que hace la Agencia de Meteorología alcanza el 10% el sábado y cae al 5% el domingo.

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Si tiene la suerte de poder ir a la playa, no se deje olvidado en casa el protector solar. Porque el llamado índice ultravioleta se sitúa en todos los casos en 8. A partir de ese factor el índice UV se considera muy alto. La exposición al sol en estas circunstancias incrementa notablemente los riesgos de sufrir quemaduras, así como de alimentar afecciones dermatológicas.