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La secretaria autonómica de Universidades traslada "tranquilidad" ante la amenaza de dimisiones en la PAU

La secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, ha querido trasladar este martes "tranquilidad" a los alumnos que se enfrentan la próxima semana a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) ante la amenaza de dimisión en bloque de 250 profesores encargados de corregir los exámenes. La responsable ha garantizado que las pruebas se llevarán a cabo en "condiciones de normalidad" gracias a los servicios mínimos para la huelga educativa y acudiendo, si es necesario, a los profesores que hay en reserva. Además de recordar las "consecuencias" para los docentes que no se presenten en la constitución de los tribunales.