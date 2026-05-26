València debate la movilidad sostenible ante la crisis climática en el Consejo Local

¿Cómo mover de forma sostenible a millones de personas y mercancías en un contexto marcado por la crisis climática? Esa es la gran pregunta que centrará el Consejo Local de València que Levante-EMV celebra este 28 de mayo en CaixaForum València bajo el lema «Movilidad y cambio climático: personas y mercancías movidas de manera sostenible».

El encuentro servirá como antesala del III Foro Económico y Social del Mediterráneo, organizado por Prensa Ibérica, que tras sus ediciones de València y Málaga se celebrará este año en Barcelona del 16 al 18 de junio. El objetivo es trasladar al gran foro mediterráneo las principales conclusiones y propuestas surgidas del debate de las diferentes ciudades mediterráneas, sobre uno de los grandes desafíos urbanos y territoriales de estos tiempos.

La movilidad ocupa gran parte de la vida cotidiana de cualquier persona. Para trabajar, estudiar, ir al médico, a festivales... De la movilidad también depende el transporte de mercancías. Un desplazamiento que, en más ocasiones de las que se querría, es también fuente de estrés y de desigualdades. La movilidad también genera impactos que afectan al bienestar, a la calidad de vida de las personas trabajadoras, a la competitividad de las empresas y a la economía, según coinciden los especialistas. Las formas en las que nos movemos las personas también genera graves impactos en la salud de la ciudadanía, sobre todo de la que vive en las ciudades. El 30 % de las emisiones de CO2 en la Unión Europea proceden del sector del transporte. Y la contaminación en las ciudades causa unas 10.000 muertes al año, según datos del Ministerio de Sanidad.

Con este contexto de fondo, el Consejo Local reúne a especialistas del ámbito académico, empresarial, sindical e institucional para analizar las múltiples aristas de la movilidad sostenible y su relación con el cambio climático, con el objetivo de in proyectar una visión a una década vista y plantear las líneas maestras sobre cómo será en 2035 la red de transporte público sostenible en las áreas urbanas, sin olvidar las conexiones con las zonas despobladas.

Programa completo

La jornada arrancará a las 18 horas con la bienvenida institucional de la alcaldesa de València, María José Catalá, seguida de la intervención de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España, Diana Morant. Posteriormente, el catedrático emérito de Geografía Humana de la Universitat de València, Joan Romero, presentará las principales conclusiones del trabajo desarrollado por el Consejo Local, quien ya coordinó los trabajos de la primera edición del Foro Mediterráneo.

A continuación, se celerará la primera mesa de debate, moderada por la periodista de Levante-EMV Laura Ballester, que abordará el diagnóstico y estado de la cuestión de la movilidad metropolitana. Participarán Joan Romero, Juan Miguel Albertos (catedrático del departamento de Geografía) y Carmen Zornoza (profesora del departamento de Geografía), de la Universitat de València (UV), junto a Tomás Ruiz, catedrático y director del Departamento de Ingeniería de los Transportes y del Terreno y de la Cátedra de Transporte y Sociedad de la Universitat Politècnica de València (UPV).

Tras un diálogo empresarial con representantes de Power Electronics e Iberdrola, la segunda mesa analizará «El reto de una movilidad sostenible y coordinada». Moderada por la periodista y directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en Valencia, Silvia Tomás, contará con la participación del presidente de la CEV, Vicente Lafuente; el secretario general de UGT-PV, Tino Calero; la secretaria general de CCOO-PV, Ana García; y Amadeo Aznar, de la Cámara de Comercio de València.

La jornada concluirá a las 20 horas con la clausura de Susana Camarero, vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana.

Así, el Consejo Local pondrá sobre la mesa cuestiones estratégicas para el futuro de la movilidad en el Mediterráneo, como el impulso del corredor mediterráneo, la mejora de las redes de Cercanías y Metrovalencia tras el impacto de la dana o la conexión ferroviaria Gandia-Dénia. También se debatirá sobre la descarbonización del transporte de pasajeros y mercancías y sobre cómo garantizar conexiones sostenibles entre áreas metropolitanas y zonas despobladas.

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Camino al III Foro

Las conclusiones del encuentro formarán parte del debate que centrará el III Foro del Mediterráneo en Barcelona, donde representantes políticos, económicos y sociales analizarán los grandes retos compartidos por los territorios mediterráneos ante la emergencia climática y la transformación de los modelos urbanos y productivos.