Los 300 cargos directivos ya dimitidos no dan marcha atrás: “Así no podemos continuar”

Los miembros de equipos directivos dimitidos en bloque en apoyo a la huelga indefinida de la educación no darán marcha atrás. Así lo han manifestado después de que ya hayan dado el paso de preparar su dimisión ante la Conselleria de Educación un total de 300 cargos directivos y de gestión de los centros. “Así no podemos continuar”, denuncian.

En total, hay 300 dimisiones ya contabilizadas de todo tipo de miembros de equipos directivos. La Plataforma d’Equips Directius Crítics explica que han dimitido 75 directores o directoras. En cada uno de los centros en los que ha dimitido su director, aseguran fuentes de la plataforma, cae la directiva al completo. Como mínimo, detallan, cada equipo incluye tres personas: director, vicedirector y secretario. Es decir, que si esos 75 directores dimitidos se multiplican por los 3 cargos que “arrastran” consigo, el resultado es la dimisión de facto de 225 personas. Pero eso es el mínimo: hay centros donde la directiva es más grande, de modo que la plataforma cifra en más de 250 los cargos que ya han renunciado por esta vía.

Marta Rojo

Además, hay centros donde no ha dimitido el director o directora pero sí lo han hecho otros miembros de los equipos, por ejemplo vicedirectores o jefes de estudios. Por esta vía han renunciado a sus cargos un total de más de 50 personas, lo que hace incrementar la cifra de dimisiones a 300, explican estas fuentes. En muchos de los centros, añaden, los claustros han firmado que no van a asumir ningún cargo directivo que perteneciera a otra persona que haya dimitido en el marco de la huelga, lo que previsiblemente hará su sustitución más compleja.

“Las negociaciones siguen sin ofrecer avances”

Pero no habrá pasos atrás. Lo han manifestado en un comunicado conjunto en el que se mantienen en su posición. “Los equipos directivos que hemos presentado la renuncia acordamos, de manera unánime, mantener esta decisión, incluso después de escuchar que aún estábamos a tiempo de retractarnos”, indican. Lo escucharon de boca de los responsables de la Conselleria, pero aseguran que “después de 13 días de lucha, seguimos unidas, firmes y conscientes del desgaste al que se nos está sometiendo”.

“Lo hacemos porque, a estas alturas, consideramos que las negociaciones siguen sin ofrecer avances satisfactorios ni respuestas reales a la situación límite que vive la educación pública valenciana y su profesorado”; añaden. Consideran los dimitidos que esta decisión “no nace de la confrontación, sino del cansancio, de la responsabilidad y de la dignidad”. “Llevamos demasiado tiempo sosteniendo centros con más voluntad que recursos, asumiendo funciones que no nos corresponden e intentando proteger, cada día, a nuestras comunidades educativas”, destacan.

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“Así no podemos continuar”

Mientras tanto, siguen llegando nuevas dimisiones de equipos directivos tanto a Conselleria como a las tres direcciones territoriales. “Cada nueva renuncia es un grito compartido: así no podemos continuar”, aseguran los directores dimitidos, que recalcan que “no es un gesto simbólico. Es un grito desesperado en defensa de una escuela pública digna, cuidada, inclusiva y en valenciano”.