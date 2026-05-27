Adiós a Isabel Mafé, maestra legendaria de Sueca y próxima a Fuster

Una de las maestras de escuela legendarias de Sueca, Isabel Mafé Roig, murió el martes en Vila-Real. Hubiera cumplido 99 años en agosto. Nació en 1927 y contempló la Guerra Civil con los ojos de una niña. Después de hacer el Bachilletaro en el Insituto Politécnico de Sueca con los profesores don José Mahiques, Alberto Hervás, Miguel Hervás o Juan Castells y realizar el entonces llamado examen de Estado, una prueba de final del Bachillerato que tenía aterrorizados a los estudiantes, ingresó en la Facultad de Medicina, donde estudió tres cursos. Contaba que, entonces, en los años cuarenta, sólo había dos mujeres más en su curso estudiando Medicina, cuando las aulas estaban alrededor de lo que es hoy el antiguo hospital, reconvertido en Biblioteca Pública. Decidió, sin embargo, abandonar la carrera de Medicina y acceder por una vía rápida al colectivo profesoral de enseñantes. Cuarenta y tres años ejerció como maestra -entonces se llamaba maestra nacional, profesora de EGB vendría mucho después- y muchas generaciones de suecanos pasaron por sus aulas, además de implicarse en el mundo de la enseñanza desde diversos frentes. Fue secretaria de la Junta Municipal, desde donde impulsó y fundó la escuela para adultos. Allí se formaron mumerosos profesionales de Sueca, pues se obtenía el graduado escolar, necesario para acceder al mundo laboral. En 2007 la Regidoria de Politiques d’Igualtat de Sueca le concedió un galardón “en reconeiximent per la seua labor en favor de les dones i el progrés”. Pero sobre todo impartió clases largos años en la escuela Cervantes primero y en la escuela Carrasquer después. Sus amistades con Francesc de Paula Burguera, Fermí Cortés o Joan Fuster la llevaron a conocer de cerca el mundo valencianista e intelectual. La relación con Fuster fue intensa puesto que, al margen de su amistad con los padres del ensayista, ella y su marido, Jesús Civera, se trasladaron en 1964 a residir en el piso de arriba de la casa del escritor, en la calle Sant Josep 10 de Sueca. Y vivió allí, fallecido ya su esposo, hasta que murió Fuster, en 1992. Años más tarde de su jubilación se trasladó a vivir a Vila-Real, para estar cerca de su hija Cristina y de sus nietos Marina, Fernando e Isabel, y allí pasó largos años hasta que el martes, a las diez de la noche, mientras las campanas de la iglesia Arcipestral daban las horas, su cuerpo se agotó definitivamente. Isabel Mafé Roig era madre también del periodista Jesús Civera, actual colaborador de Levante-EMV, diario del que ha sido subdirector tras una extensa carrera profesional.