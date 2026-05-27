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La AIReF avala las previsiones macroeconómicas del Consell para los presupuestos de 2026

La autoridad fiscal considera que la C. Valenciana "cumple satisfactoriamente" con los requisitos

El president Juanfran Pérez Llorca y el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, junto a otros miembros del gobierno valenciano, en imagen de archivo.

El president Juanfran Pérez Llorca y el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, junto a otros miembros del gobierno valenciano, en imagen de archivo. / Manuel Bruque / EFE

Redacción Levante-EMV

València

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) avala las previsiones que acompañan al proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2026, que presenta estimaciones de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) y del empleo para los años 2025-2028 distintas del escenario macroeconómico del Gobierno para el conjunto nacional. Así lo ha afirmado la AIReF en un comunicado, en el que señala que de acuerdo con lo establecido en la Ley de creación de esta entidad, las previsiones macroeconómicas que se incorporen en los proyectos de presupuestos de todas las Administraciones Públicas deben contar con un informe de la institución indicando si han sido avaladas.

Para 2026, la Comunitat Valenciana estima un crecimiento del PIB en términos de volumen del 2,2 %, una previsión "ligeramente inferior" a la esperada por la AIReF (2,3 %) pero que se sitúa dentro de la horquilla de previsiones de otros organismos para la región, ha indicado el organismo.

La AIReF ha recalcado que las previsiones macroeconómicas para las comunidades autónomas se realizan "en un contexto de alta incertidumbre y riesgos del entorno geopolítico". En este contexto, ha añadido, la elevada incertidumbre dificulta la previsión del cuadro macroeconómico y la planificación presupuestaria de las autonomías, lo que, en un sistema tan descentralizado como el español, puede repercutir potencialmente sobre el cumplimiento de las reglas y compromisos fiscales nacionales y europeos.

A ello se añade que las últimas cifras de la Contabilidad Regional de España son las referentes al año 2024, publicadas en diciembre de 2025.

La AIReF ha destacado que la Comunitat Valenciana cumple la recomendación de remitir, con anterioridad a la publicación del proyecto de presupuestos, la información sobre las previsiones macroeconómicas que lo sustentan y la correspondiente petición de aval.

Asimismo, se cumple el consejo de buenas prácticas relativo a la inclusión de una comparativa con otras previsiones independientes y a la aportación de información de las técnicas econométricas, modelos y parámetros empleados, así como sobre los supuestos en que se sustentan sus previsiones.

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La Comunitat Valenciana cumple también con el consejo de buenas prácticas referente a la inclusión de proyecciones macroeconómicas más allá del año para el que se formulan los presupuestos, cuestión que, según la AIReF, resulta esencial de cara a la valoración de la consistencia de las previsiones de las comunidades con el Plan Fiscal y Estructural de medio plazo (PFEMP) del Gobierno, y a facilitar información acerca de la senda prevista para el deflactor del PIB.

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