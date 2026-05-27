Los 'bous al carrer' aumentan un 7% en la Comunitat Valenciana durante el primer cuatrimestre de 2026

Los 'bous al carrer' vuelven a crecer en la Comunitat Valenciana. La conselleria de Emergencias e Interior ha autorizado durante el primer cuatrimestre de 2026 un total de 1.009 festejos taurinos tradicionales en 94 municipios, una cifra que supone un incremento del 7% respecto al mismo periodo de 2025.

El dato confirma la tendencia al alza de este tipo de celebraciones, que mantienen un fuerte arraigo en numerosos municipios valencianos. En términos absolutos, entre enero y abril de este año se han celebrado 67 actos taurinos más que durante los cuatro primeros meses del ejercicio anterior.

Así se desprende de los datos aportados por el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, durante la reunión de la Comisión Consultiva de Festejos Taurinos Tradicionales de la Comunitat Valenciana, celebrada este miércoles en Segorbe.

Valderrama ha destacado que las cifras reflejan que la Comunitat Valenciana “vuelve a encaminarse, incluso con un ligero aumento, hacia las cifras récord de 'bous al carrer' que ya se manifestaron por estas fechas en 2025". Cabe recordar que el pasado año se cerró con más de 9.500 festejos taurinos tradicionales, el registro más alto desde que existen estadísticas.

Abril, el mes con más festejos autorizados

Por meses, abril concentra el mayor volumen de autorizaciones, con 431 festejos. Le siguen enero, con 302 actos taurinos; febrero, con 166; y marzo, con 110.

La evolución mensual evidencia que el calendario festivo y patronal continúa impulsando la actividad taurina tradicional en el territorio valenciano, especialmente con la llegada de la primavera y el aumento de celebraciones locales.

Castellón lidera los 'bous al carrer'

Por provincias, Castellón vuelve a situarse a la cabeza en número de ‘bous al carrer’. Hasta finales de abril, la provincia ha acumulado 575 festejos taurinos tradicionales en 49 municipios, lo que representa más de la mitad del total autonómico.

En segundo lugar se sitúa Valencia, con 341 festejos celebrados en 39 localidades. Por su parte, Alicante ha registrado 93 actos taurinos en seis municipios.

Estos datos consolidan a Castellón como el principal territorio de celebración de este tipo de festejos en la Comunitat Valenciana, tanto por número de actos como por implantación municipal.

La base de la festa són les desfilades de Moros i Cristians, amb les capitanies del 2022 com a al·licient, i els festejos de Bous al Carrer. / Levante-EMV

Las vaquillas, la modalidad más numerosa

En cuanto a las modalidades, las vaquillas ocupan el primer lugar de la estadística, con 363 actos celebrados durante el primer cuatrimestre. Les siguen el ‘bou de corro’, con 259 festejos, y las reses emboladas, con 232.

A continuación figuran los encierros, con 77 actos; el toro cerril, con 50; el toro de cuerda, con 20; y los concursos de recortadores, con ocho.

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Una tendencia al alza hacia cifras récord

El aumento del 7% en los cuatro primeros meses del año sitúa a la Comunitat Valenciana en una senda de crecimiento similar, e incluso superior, a la registrada en 2025, cuando se alcanzaron cifras históricas.