Candela Anglés: una 'mazonista' en la batalla por liderar las juventudes del PP

El rumor circulaba desde hace días entre las juventudes del PP valenciano y finalmente, este martes por la tarde, Candela Anglés (Càlig, Castellón, 2000), rompió su silencio y anunció su candidatura a presidir las Nuevas Generaciones (NN GG) del PP a nivel nacional. La diputada en las Corts desde el inicio de la actual legislatura se medirá en esa batalla (salvo que medie Génova) a Ignacio Dancausa, líder de las NN GG de Madrid y 'ahijado' de Isabel Díaz Ayuso, y al murciano Antonio Landáburu, considerado el aspirante 'continuista' de la actual presidenta, Beatriz Fanjul.

"Doy el paso, es el momento de unir nuestra fuerza", señaló Anglés en su publicación en redes sociales en la que confirmó su candidatura. La castellonense afirma que la organización juvenil "tiene que volver a ser decisiva porque España necesita un cambio urgente" frente a "la corrupción, la mentira y la mafia del 'sanchismo'".

Y pone el foco en la movilización de los más jóvenes en un momento en el que Vox parece haberle ganado ese espacio a los populares. "Los jóvenes tenemos una misión: unir nuestra fuerza para llevar a Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa. Creo en una organización con ambición, orgullo y voz propia, una organización capaz de atraer talento, despertar ilusión y movilizar a miles de jóvenes en toda España. Ha llegado el momento de demostrarlo, es el momento de unir nuestra fuerza", defiende en el vídeo.

'Candidata' de Mazón para las juventudes del PPCV

No es la primera vez que Anglés aparece en quinielas que la sitúan en cotas de mayor responsabilidad dentro de la organización juvenil del PP. Como informó este diario, el expresident Carlos Mazón apostó por ella cuando trató de activar la renovación en las NN GG valencianas, organización que no celebra un congreso desde 2018 y cuyo líder, Juan Carlos Caballero, va camino de los 37 años (el límite para formar parte de los 'cachorros' del PP son 30 años). Anglés siempre ha sido considerada como una persona muy cercana al equipo de Mazón, que fue quien la incluyó en las listas a las Corts en 2023, y algunos señalan también sus buenas conexiones en Madrid.

Aquel intento de Mazón de aupar a la castellonense (junto a otras dos diputadas autonómicas, la alicantina Lucía Peral y Andrea Gigante, próxima a María José Catalá) no cuajó al chocar con el criterio de las organizaciones provinciales, que se sintieron orilladas. Y el congreso juvenil sigue en el congelador. Pero desde entonces el peso de Anglés dentro de las NN GG del PPCV no ha parado de crecer, al menos de cara al público, como se puede observar en las propias redes de la organización autonómica, donde tiene mucha más visibilidad que el propio Caballero.

Salto a la nacional

Anglés, graduada en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, no ha tardado en recibir mensajes de apoyo de algunos compañeros de partido y de bancada en las Corts. Su publicación en redes también ha sido compartida tanto por las NN GG del PPCV como por la organización juvenil de la provincia de Valencia. Las de Alicante y Castellón no se han pronunciado oficialmente.

Salvo que una intervención de la dirección nacional desactive la competencia, las tres candidaturas que ya se han anunciado oficialmente (el congreso se convocó de manera formal este lunes y se celebrará el 11 de junio) se pueden formalizar hasta el 3 de junio. Cada aspirante debe presentar un mínimo de 250 avales, de los que más de la mitad deben llegar desde al menos siete autonomías diferentes. Así, salvo sorpresa, la triple candidatura anticipa una batalla por el liderazgo de la organización junior del PP en un momento en el que el partido se debate entre el modelo Ayuso y el modelo Moreno Bonilla.

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Dancausa representa la línea más dura y cuenta con el respaldo total de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Landáburu, por su parte, es considerado como representante de la vía moderada y tendría aliados en Murcia pero también en sectores de Andalucía. Está por ver el espacio que esto le dejaría a Anglés.