Conselleria acepta reunirse con los directores de centros: “Estamos absolutamente sobrepasados”

Durante estos días de huelga, que ya dura más de dos semanas, las direcciones de centros educativos se han visto movilizadas como servicios mínimos en gran parte y han tenido que hacer frente a la complejidad de organizar colegios e institutos con gran parte de los claustros en huelga. “Estamos absolutamente sobrepasados”, reconoce la presidenta de la Associació de Direccions d’Infantil i Primària de la Pública, Isabel Moreno, directora del CEIP El Port de Xàbia. Por eso, un grupo de miembros de directores de centros educativos de las tres provincias se han concentrado ante la Conselleria de Educación para leer un manifiesto en el que piden soluciones urgentes al departamento de Carmen Ortí.

No está claro qué forma tendrán, si llegan, esas soluciones pero, al menos, se ha abierto una vía de diálogo entre la administración y los directores. Explicaba Moreno en declaraciones a los medios tras la lectura del manifiesto que este lunes la consellera llamó directamente a los presidentes provinciales de las asociaciones. “Nos comentó que había dado instrucciones para que desde las direcciones territoriales se reunieran con las direcciones de centros”, explica.

Reuniones con Conselleria

De momento, en València han convocado a los equipos directivos de 30 centros a una reunión esta misma tarde, en la dirección territorial, a la una. “La idea es transmitir el malestar, la situación y las reclamaciones y reivindicaciones de este colectivo y, sobre todo, intentar que esta situación acabe lo antes posible por el bien de nuestra escuela, de nuestras familias y de nuestra comunidad educativa”, decía a los medios Carlos Justo, presidente provincial de la asociación en Valencia.

Los directores de centros leen un manifiesto a las puertas de Conselleria / Marta Rojo

En Castellón, la reunión será este jueves a las 10 de la mañana y en la reunión habrá un total de 50 centros. Y en Alicante ayer la dirección territorial comunicó a la presidenta provincial de los directores de Primaria, la propia Moreno, que preside esta asociación que agrupa a 452 centros, que el viernes serían convocados. En este último caso van a citar a los representantes de consejos escolares municipales y a direcciones que ya han presentado su dimisión.

Critican el acuerdo con CSIF y ANPE

Eso han anunciado tras la lectura de un manifiesto a las puertas de la Conselleria en el que han expresado su “profundo malestar” por el desenlace de las negociaciones del lunes. “ADEP-PV respeta la autonomía de las organizaciones sindicales y las decisiones que cada una adopta en el ámbito de la negociación colectiva. Pero no podemos ignorar que el acuerdo se ha producido sin el apoyo del resto de organizaciones presentes en la mesa de negociación, que representan una parte mayoritaria del sector, y sin que buena parte del profesorado perciba que las mejoras incorporadas sean proporcionales al esfuerzo, al desgaste y al sacrificio asumidos durante estas semanas”, lamentan.

A su juicio, esta situación “está incrementando la sensación de cansancio, saturación y desafección dentro de la comunidad educativa”. “Muchos profesionales tienen la percepción que el conflicto se ha prolongado demasiado tiempo sin que la Conselleria haya ejercido con la responsabilidad, la capacidad de negociación y la voluntad real de acuerdo que la gravedad del momento exigía”, critican.

Advierten de problemas en el fin de curso

“Después de varias semanas de huelga, incertidumbre y tensión sostenida”, ven inconcebible que se prolongue la negociación. Dicen estar al límite de sus fuerzas. “Pero no vamos a desfallecer”, dicen. Lamentan la falta de soluciones de Conselleria ante un escenario que “afecta directamente al funcionamiento de los centros”.

Y aseguran que esta situación “no puede ser interpretada solo como conflicto laboral”. Advierten además de que numerosos procesos de final e inicio de curso se verán “gravemente afectados”.

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“Si esta situación se prolonga, numerosos procesos esenciales de final e inicio de curso se verán gravemente afectados o podrán no completarse adecuadamente. Entre ellos, las memorias finales de curso, la planificación y organización del próximo curso escolar, los procesos de evaluación diagnóstica, la gestión del servicio de comedor escolar, los programas Biblioinnova’t, los proyectos Erasmus+, Red Libros, TotEdu y ProEdu, los proyectos de innovación educativa, así como la organización de actividades complementarias y extraescolares”, detallan. Todos ellos, añaden, “procedimientos imprescindibles tanto para el correcto cierre del curso actual como para garantizar una preparación adecuada del siguiente”.