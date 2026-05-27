Dudas y certezas del pacto: Vox apunta a sindicatos y migrantes sin aclarar la partida educativa

"Se irán perfilando las medidas concretas", indicó el síndic de Vox, José María Llanos, dejando cierto halo de misterio a lo que pueda venir. "El documento no lo conozco, la letra pequeña ya la veremos cuando llegó", se escudó el portavoz del PPCV, Fernando Pastor, quien más que misterio trató de alejar la pelota hacia adelante. Sus intervenciones resumen una parte del ambiente que corre en torno al pacto para los Presupuestos de la Generalitat de 2026, anunciado por el partido de Santiago Abascal este martes, corroborado minutos después por los 'populares', pero todavía con muchas incógnitas.

De momento, lo que se sabe es que el Consell presentará las cuentas de este año a final de esta semana. El Ejecutivo autonómico, y especialmente Juanfran Pérez Llorca, tenían intención de sacar el proyecto financiero con el que actualizar el prorrogado de 2025, pero la sucesión de elecciones no habían permitido dar ese paso. También se sabe que si todo va bien (y no tendría por qué no ir porque sino el Consell no lo presentaría) se aprobarán el 24 de julio, siendo los presupuestos más tardíos de la historia de la Generalitat Valenciana.

En ese terreno de lo conocido están, además, las medidas exigidas por Vox que han permitido desbloquear la situación y que tienen objetivos habituales en los señalamientos dialécticos de la ultraderecha, con los migrantes y los sindicatos en el punto de mira. El pacto se basa en tres ejes, indicó el síndic de la formación en su comparecencia de este martes: reducción fiscal, vivienda y "prioridad nacional", pero sin desplegar ninguna de ellas.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a su salida de una rueda de prensa en diciembre. / Rober Solsona / Europa Press

Donde más se explayó (también por las preguntas de la prensa) fue en la "prioridad nacional", que indicó que se llevará a cabo en "ayudas sociales y acceso a la vivienda" y será como lo pactado en Extremadura y Aragón. Claro que falta ver cómo se imprime en la ley con las dudas sobre su propia legalidad y constitucionalidad según la redacción. La duda es si se basará en la idea del arraigo y el empadronamiento como ha venido deslizando Llorca o si tendrá otro encaje distinto que discrimine directamente a los extranjeros.

Empadronamientos

Dentro de este eje situó, además, la puesta en marcha de medidas que evidencien el "rechazo a la inmigración ilegal". Entre ellas, Llanos concretó la creación de un registro de la Generalitat para controlar el fraude en los empadronamientos (puerta de entrada básica para cualquier regularización o servicio público básico), una de las medidas que anunció hace un par de meses Llorca en una sesión de control con claros guiños a Vox, así como la sobreocupación en las viviendas como uno de los indicadores de estas posibles irregularidades.

No dio muchos detalles en vivienda más allá de indicar que la acción busca "abordar de forma firme y eficaz" esta problemática. Este apartado tendrá como ventaja la llegada de una importante cantidad económica del Plan Estatal de Vivienda para construir VPP, una inyección que permitirá incrementar la partida. Tampoco los hubo sobre la "reducción fiscal". No obstante, Llanos sí avanzó que se notará y que será de hasta 400 euros por persona, pero sin hablar de qué tributos, ni si será para todas las personas igual o es una media genérica. En el anterior presupuesto bajaron el Impuesto de Patrimonio para quienes tienen más de medio millón de euros.

Foco en los sindicatos

Dentro de la reducción fiscal, Vox sí apuntó hacia el descenso del gasto público con el anuncio de una rebaja de las subvenciones para sindicatos y patronal. Ya les bajaron la asignación en las anteriores cuentas y los voxistas han señalado que el acuerdo con el Ejecutivo autonómico incluye un nuevo recorte en esta línea. Habrá que ver hasta qué punto en un momento en el que el Consell negocia con estos sindicatos el fin de la huelga educativa.

Los sindicatos a su llegada a la negociación con la Conselleria de Educación / Francisco Calabuig

Y si en las medidas anunciadas hay mucha zona gris, a partir de ahí ya todo es absoluta oscuridad. Para empezar, no aclaran si junto a los presupuestos irá la conocida ley de Acompañamiento. Fuentes del Consell aseguran que sí que habrá, pero no confirman si se tramitará a la vez o más tarde. Los plazos lo complican porque esta ha de pasar por el Consell Jurídic Consultiu por donde todavía no ha sido examinada. En esta norma se suelen incorporar los cambios fiscales de los que Vox saca pecho.

La otra gran incógnita respecto a los presupuestos es lo que concierne a Educación y las demandas que está realizando el profesorado en las calles. Con un "microacuerdo" para una primera subida de sueldo por parte de la conselleria con dos de los sindicatos minoritarios, los gastos ya se incrementan. Pero pueden no ser la última subida en esta necesidad de fondos para asumir los compromisos que Llorca indicó que estarían garantizados presupuestariamente ya que los sindicatos mayoritarios todavía mantienen su presión.

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Faltará ver cuánto de los presupuestos de este 2026 va destinado a afrontar la reconstrucción de la dana, cómo se cuadran las cuentas (si hay o no una exageración de las asignaciones del Estado o se estiran los límites de déficit) o si otros objetivos habituales de Vox como la Acadèmia Valenciana de la Llengua o los fondos destinados a la cooperación internacional sufren un nuevo recorte o se salvarán del envite de los voxistas.