El aviso de la Aemet por temperaturas estivales en la Comunitat Valenciana: este será el día más crítico de calor

La Comunitat Valenciana se prepara para unos días con unas temperaturas propias de la época estival. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha encendido los avisos ante un episodio de temperaturas ascenso, que dejará registros inusualmente elevados para la época del año, especialmente en las comarcas del prelitoral.

Arranca el ascenso térmico

El ambiente caluroso comenzará a consolidarse desde mañana jueves. El cielo se mantendrá poco nuboso o despejado en toda la Comunitat Valenciana. Las temperaturas máximas no experimentarán grandes variaciones respecto a los días previos, pero ya se consolidarán valores elevados: Castellón alcanzará los 31°C, València llegará a los 30°C y Alicante se quedará en 28°C. El cambio más notable de esta jornada vendrá de la mano de las temperaturas mínimas, que iniciarán un ascenso generalizado, situándose en los 17°C en Alicante y València, y en los 18°C en Castellón. El viento soplará flojo de dirección variable, aunque durante las horas centrales predominará la componente este.

El peor día del episodio de calor

El viernes será el día álgido y más adverso de este episodio meteorológico. Aemet destaca la presencia de máximas significativamente altas para la época en el prelitoral de la Comunitat Valenciana. Los cielos seguirán estando poco nubosos o despejados, con la única excepción de nubosidad de evolución diurna que se desarrollará en la mitad norte durante la tarde.

Las temperaturas sufrirán un nuevo y decidido empuje al alza. Castellón será la provincia más castigada por el termómetro, disparándose hasta unos sofocantes 34°C de máxima y con una mínima que no bajará de los 19°C; Alicante mantendrá un ambiente caluroso muy exigente, alcanzando los 30°C de máxima y los 18°C de mínima; y València vivirá una situación peculiar; mientras el prelitoral registrará valores muy altos, la capital registrará una máxima de 22°C y una mínima de 18°C, un freno térmico condicionado por el viento.

Imagen de archivo de calor en València. / Eduardo Ripoll

Descenso térmico en el litoral y riesgo de chubascos

La situación meteorológica comenzará a cambiar de tendencia durante el sábado, y es que las temperaturas máximas iniciarán un descenso en el tercio norte y en el litoral central de la Comunitat Valenciana, aunque en el resto del territorio se mantendrán sin apenas cambios. De este modo, Castellón bajará a los 31°C y Alicante continuará en los 30°C, mientras que València registrará un repunte térmico diurno situándose en los 28°C. Por su parte, las temperaturas mínimas seguirán un ligero ascenso en la mitad sur de la región y se mantendrán con pocos cambios en las demás zonas.

La inestabilidad ganará terreno en los cielos. Aunque la jornada comenzará poco nubosa, se desarrollará nubosidad de evolución diurna en las zonas de interior. Aemet advierte de que, a causa de este desarrollo nuboso, no se descartan chubascos aislados por la tarde en el interior, lo que podría refrescar bruscamente el ambiente en los puntos afectados. El viento mantendrá el mismo patrón de las jornadas previas: flojo de dirección variable, predominando la componente este en las horas centrales del día.