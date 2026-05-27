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Expulsan a dos asistentes de una comisión de las Corts

Imagen de una de las ujieres expulsando a una asistente a una comisión de las Corts

Imagen de una de las ujieres expulsando a una asistente a una comisión de las Corts / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

De normal, las comisiones en las Corts suelen lucir sillas vacías en la última fila destinada a invitados y espectadores. Si la presencia en los debates del pleno suele ser reducida, esta es tirando a insignificante cuando se da en una comisión. Claro que hay excepciones tales como que incluso se obligue a un asistente a abandonar la sala en mitad de la sesión. Es lo que ha ocurrido este miércoles en la Comisión de Familia, Política Social e Igualdad de la cámara autonómica con dos invitados en la cámara.

Ha sido durante el debate de la PNL presentada por Compromís sobre el impago a centros sociales y más en concreto, en el momento en el que respondía a esta propuesta la diputada del PP, Lucía Peral. De hecho, en su contestación a la valencianista ha sido interrumpida en dos ocasiones por dos personas distintas del público, trabajadores de centros sociales, lo que ha llevado a la presidenta de la comisión, la 'popular' Marisa Gayo, a pedir su expulsión a los empleados de la cámara. "Sou una vergonya", ha gritado la última de las expulsadas dirigiéndose a PP y Vox mientras se iba.

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