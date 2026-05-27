Una Fanta se cuela en el fin de la comisión de la dana

El mayor encontronazo, o al menos el más novedoso, en el final de la comisión de investigación de la dana en las Corts celebrado este miércoles lo ha provocado una botella de Fanta. Fanta de naranja, para ser más exactos. La que ha llevado el diputado del PP, José Ramón González de Zárate, y a la que, casualidad, asociación de estímulos al más puro estilo Pavlov o mala leche política, ha dado un sorbo cada vez que su síndic, Fernando Pastor, se refería a Compromís.

El gesto, fuera casual o no, enlaza con la acusación que los 'populares' hacen sobre los valencianistas de ser los "pagafantas de Pedro Sánchez" y ha provocado el enfado de la izquierda que le ha acusado de actitud "de bar" y le ha pedido a la presidenta de la comisión, de Vox, que guardara la botella. "Aquí hay actitudes mucho más de bar que tener una Fanta", reprendió la voxista Miriam Turiel que, no obstante, le reclamó esconderla. "Si es por no hacer publicidad aquí, está bien, pero no es que no sean pagafantas, que lo son", complementó Pastor hilando, al fin, la performance con el zasca en un debate que debía poner fin a la investigación parlamentaria sobre una catástrofe que provocó 230 fallecidos.