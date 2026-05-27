Fundación Naturgy premia en su Certamen Tecnológico Efigy a la generación que impulsará el futuro de la energía

Fundación Naturgy ha dado a conocer hoy los proyectos ganadores de la octava edición del Certamen Tecnológico Efigy, la iniciativa educativa con la que impulsa el talento joven y promueve la conciencia sobre la transición energética entre estudiantes de Educación Secundaria.

El proyecto EnergyFence del Institut Roquetes (Roquetes, Tarragona), con un sistema eólico modular fabricado con impresión 3D a partir de plástico, ha sido reconocido con el premio al ‘Proyecto más realizable’. El proyecto Adiós a la cal con un imán del IES Jérica‑Viver (Jérica, Castellón), con un estudio experimental sobre la reducción de incrustaciones calcáreas mediante campos magnéticos, ha sido reconocido como el ‘Proyecto mejor comunicado’. El premio al ‘Proyecto más innovador’ ha sido para el Colegio San Agustín (Calahorra, La Rioja), con Ebro verde agrofotovoltaico, que integra agricultura, generación fotovoltaica y valorización de residuos agrícolas en un modelo circular.

El Colegio Salesiano Santo Ángel (Avilés, Asturias), con el proyecto Speaking Nature, centrado en la monitorización de la calidad del aire urbano mediante sensores de bajo coste y visualización accesible de datos ambientales, ha recibido el ‘Áccesit al Proyecto mejor comunicado’.

Además, el Certamen Tecnológico Efigy ha entregado dos menciones. La ‘Mención especial María del Rosario Heras’ al Colegio San Agustín (Calahorra, La Rioja), con Palas verdes, un proyecto sobre la fabricación de palas sostenibles para mini‑aerogeneradores urbanos a partir de residuos reciclados. Y la ‘Mención especial Ciudad de las Artes y las Ciencias’ al IES Profesor Martín Miranda (San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife), con AgroFlare, un sistema autónomo para la detección temprana de incendios forestales basado en sensores ambientales y energías renovables.

Para María Eugenia Coronado, directora general de Fundación Naturgy, “el Certamen Tecnológico Efigy demuestra, una vez más, el enorme potencial del talento joven para contribuir a los grandes desafíos de nuestro tiempo. A través de proyectos como los que hemos visto en esta edición, los estudiantes no solo adquieren conocimientos técnicos, sino que desarrollan una mirada crítica, creativa y comprometida con la construcción de un modelo energético más sostenible. Para Fundación Naturgy es esencial acompañar a estas nuevas generaciones, despertar vocaciones y acercarles a oportunidades profesionales con impacto, porque en su formación y en su capacidad de innovación está buena parte del futuro de la transición energética”.

Esta gala, conducida por el speaker Sergi Grimau, por primera vez en su historia se ha celebrado fuera de Madrid. La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia ha acogido la final del Certamen como parte del programa “Sumando Energías por Valencia”, con el que Fundación Naturgy está contribuyendo a la recuperación de las zonas afectadas por la DANA de 2024.

Estudiantes del IES Jérica-Viver, ganador del premio al "Proyecto más realizable" por su proyecto "Adiós a la cal, con un imán". / JorgeGRomeu

Impulsar vocaciones para afrontar los retos de la transición energética

La octava edición del Certamen Tecnológico Efigy ha contado con la participación de más de 3.000 alumnos de 3º y 4º de ESO procedentes de 35 centros educativos de toda España, que han presentado un total de 102 proyectos orientados a mejorar el planeta a través de la eficiencia energética.

Las propuestas han abordado ámbitos clave como la calidad del aire, la innovación energética vinculada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la movilidad sostenible, las nuevas tecnologías energéticas o la mejora de la eficiencia en entornos vulnerables, consolidando el certamen como una referencia en la educación en energía y sostenibilidad.

Un espacio para visibilizar talento y fomentar la innovación

La final del certamen ha sido también una oportunidad para poner en valor el trabajo en equipo, la creatividad y la capacidad de investigación de los jóvenes participantes, que han expuesto soluciones innovadoras con impacto potencial en la transición energética.

Los doce semifinalistas de esta edición, sin contar los centros ganadores, eran los siguientes:

IES Cardenal Pardo Tavera (Toro, Zamora), con Bioβ‑OH, una iniciativa que investiga la producción de bioetanol a partir de melaza de remolacha y la captura del CO₂ generado mediante microalgas.

(Toro, Zamora), con Bioβ‑OH, una iniciativa que investiga la producción de bioetanol a partir de melaza de remolacha y la captura del CO₂ generado mediante microalgas. Vedruna Vilafranca (Vilafranca del Penedès, Barcelona), con No hay planeta B, pero sí un plan A: cuidarlo, centrado en farolas solares inteligentes como infraestructura urbana sostenible.

(Vilafranca del Penedès, Barcelona), con No hay planeta B, pero sí un plan A: cuidarlo, centrado en farolas solares inteligentes como infraestructura urbana sostenible. Vedruna Vilafranca (Vilafranca del Penedès, Barcelona), con Magnetismo: el futuro de la movilidad, una propuesta de tranvía de levitación magnética para reducir emisiones y mejorar la movilidad comarcal.

(Vilafranca del Penedès, Barcelona), con Magnetismo: el futuro de la movilidad, una propuesta de tranvía de levitación magnética para reducir emisiones y mejorar la movilidad comarcal. Colegio San José del Parque (Madrid), con Purificadores de carretera, una solución para capturar contaminantes del tráfico mediante filtros electrostáticos y microturbinas eólicas.

(Madrid), con Purificadores de carretera, una solución para capturar contaminantes del tráfico mediante filtros electrostáticos y microturbinas eólicas. IES Profesor Martín Miranda (San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife), con Eco Wave, un sistema autónomo para la monitorización de la calidad del agua y la detección de microplásticos en zonas costeras.

(San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife), con Eco Wave, un sistema autónomo para la monitorización de la calidad del agua y la detección de microplásticos en zonas costeras. IES Plaza de la Cruz (Pamplona, Navarra), con Pisadas que encienden, un sistema de baldosas piezoeléctricas capaz de generar energía a partir del tránsito peatonal en el centro educativo.

El jurado ha estado compuesto por representantes de instituciones de referencia en el ámbito de la energía, la ciencia y la educación, que han valorado los proyectos atendiendo a criterios de innovación, viabilidad y calidad de la comunicación.

Con esta iniciativa, Fundación Naturgy refuerza su compromiso con la educación, la divulgación científica y el impulso de las vocaciones STEAM, contribuyendo a formar a las nuevas generaciones que liderarán el cambio hacia un sistema energético más sostenible.

El Certamen Tecnológico Efigy en cifras

El Certamen Tecnológico Efigy tiene como objetivo la promoción de los valores de la eficiencia energética y el fomento de las vocaciones tecnológicas desde edades tempranas, tratando de motivar y generar conciencia e interés por la energía, reforzando la capacidad de investigación de los jóvenes, despertando su curiosidad y su creatividad, y facilitando el trabajo en equipo y las habilidades comunicativas.

Para participar en el Certamen, los alumnos debían resolver un reto que contribuyera a la mejora del planeta mediante la eficiencia energética. Los proyectos presentados debían estar vinculados a temáticas como la calidad del aire en las ciudades, la eficiencia energética, la innovación energética para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la transición energética, las nuevas tecnologías y la movilidad sostenible, así como la asesoría energética en entornos vulnerables.

Desde su creación, el Certamen ha contado con la participación de más de 14.800 alumnos de 151 centros educativos de 17 comunidades autónomas, que han desarrollado más de 500 proyectos sobre eficiencia energética. A través del programa Efigy Education, Fundación Naturgy ha acercado el conocimiento energético a más de un millón de personas desde 2018, consolidándose como un referente en educación energética.

El Certamen Tecnológico Efigy forma parte del Programa Efigy Education, con el que Fundación Naturgy ofrece un amplio catálogo formativo en el ámbito del cambio climático y las nuevas tecnologías energéticas, con más de un millón de personas beneficiadas desde 2018. Este programa cuenta con el reconocimiento y colaboración de instituciones de referencia en el ámbito de la educación y la investigación, como el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la FECYT, el ITJ y el CSIC.

Fundación Naturgy

Fundación Naturgy tiene, entre sus líneas de actuación, transferir conocimientos especializados sobre las nuevas tecnologías energéticas y las claves de la transición hacia un sistema de energía más sostenible, así como divulgar valores de preservación del medio ambiente y el consumo responsable de energía. Creada el año 1992 por la compañía energética, también desarrolla programas de acción social, incidiendo especialmente en actuaciones destinadas a paliar la vulnerabilidad energética, así como el mencionado programa educativo referente en materia de energía, y formación profesionalizadora para la mejora de la empleabilidad en el sector y contribuir a la promoción del empleo verde.