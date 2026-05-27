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Manifestación por la huelga de Educación en València hoy miércoles 23 de mayo: horario y calles cortadas al tráfico

Los docentes valencianos retoman las protestas este miércoles con una manifestación que recorrerá el centro de la ciudad hasta la Conselleria de Educación

Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo la jornada de hoy

Manifestación en el centro de València

Manifestación en el centro de València / L-EMV

Redacción Levante-EMV

La huelga indefinida del profesorado en la Comunitat Valenciana suma un nuevo capítulo. Los docentes están convocados hoy, miércoles 27 de mayo, a una nueva jornada de paros con una manifestación que saldrá a las 11:00 horas desde la plaza de Sant Agustí y que finalizará en la Avinguda de Campanar frente a la Conselleria de Educación.

Las movilizaciones, que ya están en su tercera semana consecutiva, coinciden con unas duras e intensas negociaciones entre los sindicatos convocantes y la Conselleria de Educación.

Recorrido de la manifestación

La marcha partirá desde el centro de la ciudad y avanzará hacia la sede de la Conselleria de Educación. El itinerario confirmado es el siguiente:

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  • Guillem de Castro
  • Passeig de la Petxina
  • Pont de les Glòries Valencianes
  • Avinguda de Pius XII
  • Final: Avinguda de Campanar (frente a la Conselleria de Educación)
Manifestación educación.

Manifestación educación. / Levante-EMV

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