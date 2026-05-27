Manifestación
Manifestación por la huelga de Educación en València hoy miércoles 23 de mayo: horario y calles cortadas al tráfico
Los docentes valencianos retoman las protestas este miércoles con una manifestación que recorrerá el centro de la ciudad hasta la Conselleria de Educación
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La huelga indefinida del profesorado en la Comunitat Valenciana suma un nuevo capítulo. Los docentes están convocados hoy, miércoles 27 de mayo, a una nueva jornada de paros con una manifestación que saldrá a las 11:00 horas desde la plaza de Sant Agustí y que finalizará en la Avinguda de Campanar frente a la Conselleria de Educación.
Las movilizaciones, que ya están en su tercera semana consecutiva, coinciden con unas duras e intensas negociaciones entre los sindicatos convocantes y la Conselleria de Educación.
Recorrido de la manifestación
La marcha partirá desde el centro de la ciudad y avanzará hacia la sede de la Conselleria de Educación. El itinerario confirmado es el siguiente:
- Inicio: Plaza de Sant Agustí
- Guillem de Castro
- Passeig de la Petxina
- Pont de les Glòries Valencianes
- Avinguda de Pius XII
- Final: Avinguda de Campanar (frente a la Conselleria de Educación)
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