PP y Vox esculpen en las Corts su relato sobre la dana en el epílogo de la comisión

La historia, dicen, la escriben los vencedores y en las Corts los ganadores en base a los resultados de las elecciones de hace justo tres años que sirvió para su composición son PP y Vox. Los dos partidos, aliados parlamentarios, han esculpido este miércoles su versión sobre lo ocurrido en la gestión de la dana del 29 de octubre gracias a la aprobación del dictamen pactado por ambos y el rechazo a las enmiendas presentadas por los dos grupos de la izquierda, PSPV y Compromís, en un paso que supone, ahora sí, el punto y final de la comisión de investigación.

El voto de populares y voxistas lleva las 126 páginas de conclusiones elaboradas por ambos partidos al Boletín Oficial de las Corts Valencianes, esto es, al registro escrito del parlamento valenciano, fijándose como la visión oficial de la cámara respecto a la catástrofe que le costó la vida a 230 personas. Estas conclusiones van en la línea del "relato" defendido por el Consell y su socio desde el 29-O, centrando la responsabilidad en el "apagón informativo" del Gobierno central y las agencias estatales, una teoría que la jueza de la causa ha desmontado.

De hecho, el documento aprobado va tan al margen de la investigación judicial que en las conclusiones no hay cita alguna sobre la exconsellera Salomé Pradas y su número 2, Emilio Argüeso, los dos investigados en la causa. Eso sí, y a eso se ha aferrado Vox para reivindicar su papel en esta comisión, el dictamen añade una leve crítica hacia el papel de la Generalitat Valenciana a la que le afea no haber tenido el "liderazgo político" suficiente como para reclamar esa información.

La aprobación de este dictamen, que aún deberá pasar por el pleno donde lo defenderá la voxista Miriam Turiel, presidenta de la comisión, ha sido la última gestión de un órgano que se aprobó en noviembre de 2024 en el pleno, se constituyó en enero de 2025 y que ha tenido ocho sesiones de comparecencias, suficientes para PP y Vox para reivindicar un análisis "serio y riguroso" de lo ocurrido, todo lo contrario para socialistas y valencianistas que hablan de "infamia", "mentiras" y de "broche de barro a la comisión".

Igual que en el metro

Esa discrepancia de visiones se ha reiterado en el debate durante la última sesión, con duros reproches cruzados, como si toda la tensión que ha rodeado la comisión se condensara en los dos turnos de 6 y 3 minutos finales por cada grupo. "Hoy se pone punto y final a una comisión que empezó mal y ha acabado peor", ha expresado el síndic del PSPV, José Muñoz, que ha equiparado la conclusión de esta comisión con la del accidente del metro de 2006 y se ha acabado preguntado por qué el PP no pide el regreso de Carlos Mazón si según su dictamen no tuvo responsabilidad alguna en la dana.

Imagen de la última comisión de investigación de la dana en las Corts, este miércoles. / Ana Escobar / EFE

"No queremos participar en esta vergüenza, queremos respeto para las víctimas que han venido a exigir verdad, aquí no se ha venido a saber la verdad, se está ofreciendo un relato falso", ha cargado por su parte la síndica adjunta de Compromís, Isaura Navarro, que ha recordado que PP y Vox han decdidio cerrar la comisión pese a que se han dejado varios de los nombres previstos en el plan de trabajo sin llamar como 17 alcaldes afectados, la cúpula de Emergencias de la Generalitat o cargos de la Diputación de Valencia como Vicent Mompó.

Defensa de PP y Vox

Frente a estos reproches de la izquierda, PP y Vox han defendido su dictamen y el devenir de la comisión poniendo de nuevo el foco en el Gobierno central al que le han afeado que sus representantes hayan sido los únicos que se han negado a acudir. El síndic popular, Fernando Pastor, ha destacado que el dictamen ha servido para "conocer las causas, las medidas para que no vuelva a pasar y también para reparar en la medida de lo posible a los que fallecieron", algo que, ha indicado, "se ha conseguido con la opinión de los expertos, las víctimas y los políticos y solo nos han fallado los representantes del Gobierno de Pedro Sánchez".

Por su parte, el portavoz de los voxistas, José María Llanos, ha destacado que por primera vez unas conclusiones surgidas desde la cámara autonómica señale las "responsabilidades" de quien está en ese momento en el gobierno de la Generalitat, un señalamiento que es más bien laxo, y ha cargado contra las contrapropuestas de la izquierda al dictamen pactado por su formación y el PP calificándolas de "pléyade de insultos y mentiras, manipulación de los hechos y los datos, y una falta de respeto a los documentos, los expertos y las víctimas".

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El debate y las respectivas votaciones sobre el dictamen de PP y Vox y las enmiendas de PSPV y Compromís ha sido el epílogo de una comisión en la que las formaciones de la derecha han actuado al unísono, tanto desde su constitución como en el camino final para su cierre anunciado hace menos de un mes y dejando en nada la posibilidad de que los voxistas tomaran esta investigación como una forma para desgastar al Consell de los 'populares' con el que han exhibido en todo momento sintonía.