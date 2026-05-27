La retirada oficial de CSIF del apoyo a la huelga da la puntilla a la unidad sindical

Después de suscribir con la Conselleria (junto con ANPE) un acuerdo para la subida salarial de 200 euros, parecía cuestión de horas que CSIF dejara de dar apoyo a la huelga indefinida. El sindicato, uno de los cuatro que convocaron inicialmente el paro junto con el STEPV, CCOO y UGT, ha comunicado que "considera imprescindible centrarse en la negociación con Conselleria para conseguir más avances que beneficien al conjunto de docentes y, en general, a la educación pública valenciana". Por ese motivo, ha decidido desconvocar las protestas, aunque advierte que eso no significa “dar un cheque en blanco al Consell” y no renuncia a movilizaciones futuras.

Lo hacen después de que Conselleria ofreciera este lunes desgranar la propuesta en ‘microacuerdos’ lo que consiguió romper de facto la unanimidad sindical. CSIF y ANPE Comunitat Valenciana aceptaron firmar una mejora retributiva de 200 euros de aquí al año 2028. Los dos firmantes alcanzan solo el 33,5 % de la representación sindical del profesorado y dejan fuera al otro 66,5 %: STEPV, el mayoritario, UGT y CCOO, quienes consideran el acuerdo "insuficiente" y pedían al menos ligar la subida al IPC a toda la propuesta.

Desde este lunes, ambas organizaciones sindicales están recibiendo una cascada de bajas de profesores afiliados al rechazar contundentemente el acuerdo. Su sede en Castellón apareció este martes por la mañana con pintadas que indicaban: "ratas".

Imagen de CSIF en la Mesa de Negociación. / CSIF

Reivindican la subida salarial

Desde CSIF consideran que "debido a sus continuas denuncias de discriminación salarial a los profesionales de la Comunitat Valenciana y a la presión ejercida, Conselleria se vio abocada a presentar un documento de incremento retributivo". Ese escrito contenía un aumento de 200 euros mensuales para cada docente con actualización del IPC sobre el conjunto del complemento autonómico, seis días de libre disposición o iniciar una regulación del teletrabajo.

Es decir, que reivindican ese acuerdo. CSIF señala que la firma de ese acuerdo monográfico, centrado en las retribuciones, ha supuesto “un hito histórico” y un "reconocimiento retributivo a la labor docente que no se había producido en décadas". El sindicato recalca que ese pacto concreto resulta "un avance que debe permitir lograr otros en ratios, disminución de burocracia o infraestructuras, entre otros temas que se están abordando en mesas sectoriales".

En cuanto a la comparación con otras comunidades autónomas, indican que se mejoran significativamente los acuerdos que CSIF "no firmó en Asturias por considerarlo insuficiente en cuanto al incremente retributivo y que otras organizaciones sindicales, sorprendentemente, si rubricaron cuando la subida era de 140 euros". "También mejora el último acuerdo en Cataluña que recogía peores condiciones que en la Comunitat Valenciana y que también apoyaron con su firma otros sindicatos que en el ámbito valenciano lo rechazan", dicen.

Desconvocan las protestas desde este miércoles

"Una vez abierta la negociación y alcanzado el acuerdo retributivo temático, resulta imprescindible centrarse en ese diálogo con el fin de seguir logrando mejoras para la educación pública de la Comunitat Valenciana", aseguran. En este contexto, anuncian que desconvocan desde hoy las diferentes medidas de movilización y protesta.

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Eso sí, afirman que "no es un cheque en blanco al Consell de la Comunitat Valenciana, y por ello CSIF no renuncia a ninguna actuación posterior si no se confirman otras mejoras en las próximas negociaciones".