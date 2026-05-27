Sanidad gastó casi 300 millones en cirugías, pruebas y tratamientos derivados a la privada entre 2024 y 2025

La Conselleria de Sanidad abonó un total de 270 millones de euros en derivaciones a la sanidad privada en los ejercicios 2024 y 2025, una cuantía que no corresponde solo a cirugías, sino también a pruebas diagnósticas, lectura de pruebas y tratamientos. Así lo especifica el departamento que encabeza Marciano Gómez en una respuesta parlamentaria al PSPV, presentada por la diputada Yaissel Sánchez. De esta cantidad, 76 millones se destinaron a externalizar intervenciones quirúrgicas a través del Plan de Choque; y otros 246 milllones en la actividad no concertada, es decir, en contratar pruebas dianósticas, informes vinculados o en servicios como la diálisis o los tratamientos dentales que se externalizan.

Esta segunda cuantía es relevante porque no suele ser pública a diferencia de las intervenciones quirúrgicas que sí suelen desgranarse en la Memoria Anual de Sanidad. Y una vez conocida, destaca porque el gasto es el triple que en cirugías. En estos dos ejercicios, además, la Generalitat abonó 60 millones de euros de facturas pendientes de años anteriores. La concreción de los datos ha llegado en el segundo intento porque Sánchez solicitó esta información a finales de marzo y Conselleria solo le facilitó la relación de empresas privadas que habían contratado en cada departamento de salud al considerar que era "complejo" poder desglosar las cantidades.

Ahora, casi dos meses después, y tras recurrir la respuesta ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Sanidad ha remitido toda la información solicitada y detalla las cantidades abonadas a cada uno de los hospitales y clínicas privadas. Los 76 millones destinados al plan de choque, 37 de media por ejercicio, son datos conocidos. En 2024, la Memoria de Gestión recoge que se ejecutaron 26,9 millones; y, en 2025, aunque este documento no se conoce aún, el Consell ha ampliado su partida presupuestaria hasta en cinco ocasiones disparándola hasta los 57 millones de euros; casi el triple de lo gastado en el último año del Botànic y muy por encima de los 22 presupuestados inicialmente por el equipo de Gómez.

Vithas e Imed fueron los grupos privados más beneficiados con 20 y 18 millones de facturación

No obstante, no significa que ese sea el total que las empresas privadas hayan recibido en estos dos años por estas intervenciones. La propia información que facilita Sanidad al Grupo Socialista explica que en 2024 y 2025 se tramitaron obligaciones por hasta 8 millones de los ejercicios pasados (elevando el total de gastos pagados por el Plan de Choque por encima de los 84 millones), sin especificar de cuándo, lo que deja la puerta abierta a que a lo largo de 2026 se paguen facturas anteriores. Por grupos sanitarios, son IMED y Vithas los más beneficiados en la externalización de cirugías, con una facturación de 20,3 y 18,20 millones, respectivamente. Le siguen Quirónsalud (10 millones), Asisa (9,31), HCB Hospitales (8,77) y Clínica Baviera (4,07).

Reversión de Manises y Denia

Es la propia conselleria la que justifica este incremento en su respuesta parlamentaria y da tres razones clave. La primera es la reversión de los departamentos de Dénia y Manises, un proceso finalizado en 2024, que conllevó la incorporación de más de 413.000 pacientes a la asistencia pública. La segunda, el incremento de la población de la autonomía en 600.000 personas, mientras que la tercera es que la actual legislación sanitaria autonómica permite a un ciudadano con más de 60 días en la lista de espera solicitar ser operado en un centro privado en una derivación que acaban pagando las arcas públicas.

El conseller de Sanidad Marciano Gómez visita en la Fe, imagen de archivo. / Fernando Bustamante

Habrá que esperar a los presupuestos que el Consell presentará el viernes para observar la partida destinada al Plan de Choque, pero lo esperable es que siga al alza. Cabe recordar que las peonadas, las operaciones voluntarias por las tardes están bajo mínimos y Sanidad las ha reducido a operaciones muy concretas, de gran complejidad, y en pocos departamentos. Además, los anestesistas y cirujanos de más de 10 hospitales se niegan a participar para reivindicar una mejora de sus condiciones laborales. El último en sumarse, este martes, fue el centro de Alcoi.

Más del doble

Y si las externalizaciones quirúrgicas son las más habituales en la prensa, la información facilitada por la conselleria evidencia que la derivación de las pruebas, con poco trascendencia habitualmente en los medios, representan el 65 % del gasto en la privada en estos conceptos. Cabe recordar que, hace unos meses, Levante-EMV publicó en exclusiva que el hospital La Fe de València externaliza ya tantas resonancias magnéticas como las que realiza en sus instalaciones con sus recursos técnicos y humanos, uno de los ejemplos del incremento del paso de actuaciones de la pública a empresas privadas.

En total, entre 2024 y 2025, la conselleria pagó 246 millones por los gastos de la "actividad no concertada" a 177 entidades distintas, si bien, 52,3 millones son de "obligaciones tramitadas anteriores a 2024", por lo que las facturas correspondientes a esos dos años (a falta de que en el futuro se incorporen más) suman 193 millones, 2,5 veces más que el destinado a intervenciones quirúrgicas.

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En este sentido, la principal beneficiaria de las derivaciones es el grupo Diaverum, una empresa dedicada a servicios de diálisis renal, que ha recibido hasta 23,6 millones mientras que grupos empresariales con clínicas centradas en salud mental como ITA percibió 20,6 millones o el IVO, sobre tratamientos oncológicos, recibió 12 millones. También se encuentran otras empresas sanitarias beneficiarias de las externalizaciones quirúrgicas como Quirón o Vithas, 12,6 y 12,7 millones respectivamente mientras también se incluyen asociaciones que prestan servicios sanitarios como, por ejemplo, Cruz Roja, que recibió en total 4,7 millones.