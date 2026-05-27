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Tráfico complicado en València según la DGT: un accidente en la A-7 en Torrent se suma a las retenciones en la V-30, A-3 y CV-35

Las principales incidencias se concentran en la ronda oeste y sur de València, especialmente en el entorno de Torrent, Mislata, Xirivella, Quart de Poblet, La Torre y Pinedo

La V-30, con congestion este miércoles 27 de mayo por la mañana.

La V-30, con congestion este miércoles 27 de mayo por la mañana. / DGT

J.Roch

València

Tráfico complicado en València según la Dirección General de Tráfico este miércoles 27 de mayo. Lo más complicado se sitúa en la A-7, a la altura de Torrent, en sentido Alicante. La incidencia, registrada en el P.K. 343, corresponde a un accidente que está provocando más de un kilómetro de tráfico lento y que repercute en las conexiones con otros accesos como la V-30, la A-3 y la CV-36, según el listado de incidencias.

La V-30

La V-30 continúa como uno de los puntos más conflictivos del tráfico en València. Entre el entorno de Mislata y Xirivella, así como en dirección hacia La Torre, Castellar-Oliveral y Pinedo, se observan varios avisos de incidencia.

En la A-3

También se aprecian incidencias en el entorno de la A-3, especialmente en la conexión con Manises, Quart de Poblet y Mislata por el elevado de tráfico por su proximidad al aeropuerto de València, a los polígonos industriales y a los enlaces con la V-30.

En la CV-35

La CV-35 también presenta tramos con dificultad con incidencias en Paterna, Burjassot, Benimàmet y Benicalap de entrada a València desde municipios del Camp de Túria y del área metropolitana.

El acceso norte por la V-21, en el entorno de Alboraia, muestra avisos puntuales que pueden ralentizar la entrada a la ciudad, especialmente en dirección a las zonas universitarias, Benimaclet y el frente marítimo.

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El acceso al puerto

La imagen también refleja incidencias en la zona sur, cerca de Pobles del Sud, Pinedo y los accesos al puerto de València. Este ámbito es especialmente sensible por la combinación de tráfico urbano, vehículos pesados, accesos logísticos y conexiones con la V-30 y la CV-500.

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