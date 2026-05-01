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Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo la tercera semana de protestas

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, espera poder firmar hoy el acuerdo con los sindicatos docentes que permita poner fin a la huelga indefinida del profesorado valenciano

Ortí, consellera de Educación: "Este acuerdo firmado por CSIF y ANPE sitúa a los profesores de la C.Valenciana entre los mejores pagados de España"

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Fernando Bustamante

Lluís Pérez

Lluís Pérez

València

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, espera poder firmar hoy martes 26 de mayo el acuerdo con los sindicatos docentes que permita poner fin a la huelga indefinida que el profesorado valenciano mantiene desde el pasado 11 de mayo, después del acuerdo alcanzado con dos sindicatos en materia salarial.

"Ha habido un avance, se está trabajando bien, se está en esa línea. Si tenemos todos el mismo objetivo, lo lógico es que se firme", ha señalado Pérez Llorca a los periodistas esta noche antes de participar en a Gala del Deporte Yo Soy Noticia 2026.

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