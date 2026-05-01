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Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo la tercera semana de protestas
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, espera poder firmar hoy el acuerdo con los sindicatos docentes que permita poner fin a la huelga indefinida del profesorado valenciano
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, espera poder firmar hoy martes 26 de mayo el acuerdo con los sindicatos docentes que permita poner fin a la huelga indefinida que el profesorado valenciano mantiene desde el pasado 11 de mayo, después del acuerdo alcanzado con dos sindicatos en materia salarial.
"Ha habido un avance, se está trabajando bien, se está en esa línea. Si tenemos todos el mismo objetivo, lo lógico es que se firme", ha señalado Pérez Llorca a los periodistas esta noche antes de participar en a Gala del Deporte Yo Soy Noticia 2026.
Otra reunión
Los sindicatos ANPE y CSIF aceptaron ayer la última propuesta de aumento salarial presentada por la Conselleria de Educación en la reunión de la mesa sectorial extraordinaria, mientras el STEPV, UGT y CCOO siguen considerándola "insuficiente", y las negociaciones se retomarán hoy a las 16:00 horas
Diego Aitor San José
Protestas, promesas y reuniones maratonianas
Una reunión maratoniana que acabó de madrugada y otra que apenas duró 12 minutos, protestas diarias ante la conselleria y manifestaciones multitudinarias por las calles de València, un pleno interrumpido en las Corts a gritos de "consellera, dimisión" o la efectiva dimisión de centenares de miembros de los equipos directivos de institutos y colegios. Son parte del mosaico de imágenes que ha compuesto las tres semanas de huelga indefinida del profesorado, los 21 días más convulsos de la educación pública donde se han ido acumulando actuaciones insólitas dejando el calificativo de "histórico" como un apelativo con justificación.
Lluís Pérez
Educación logra un "microacuerdo" por los salarios con CSIF y ANPE y rompe el bloque sindical
Divide y vencerás. Esa es la estrategia que la Conselleria de Educación ha escenificado este lunes por la tarde en la reunión con los sindicatos para tratar de frenar la huelga indefinida de profesores. El departamento de Carmen Ortí ha ofrecido desgranar la propuesta en ‘microacuerdos’ y, de este modo, ha conseguido romper la unanimidad sindical. CSIF y ANPE Comunitat Valenciana han aceptado firmar una mejora retributiva de 200 euros de aquí al año 2028, con la novedad de que los últimos 50 euros se vinculen al IPC, algo que el resto de sindicatos pedía para todo el incremento. La redacción final es muy similar a la propuesta que había la pasada semana, cuando se rompió el diálogo.
Lluís Pérez
¿Qué pasa a partir de ahora?
La ruptura del bloque sindical tras la negociación de ayer lunes, con la firma de ANPE Comunitat Valenciana y CSIF a la subida salarial de 200 euros, abre un nuevo escenario en el duodécimo día de la huelga indefinida de profesores. La unidad del profesorado se ha perdido y, aunque los tres sindicatos al margen representan al 66,5 % de los docentes, su estrategia está abocada a recolocarse y recalibrar las posiciones de cada una de las partes. ¿Qué pasará con las movilizaciones? ¿Saldrá CSIF de la huelga indefinida? O ¿cómo discurrirá ahora la negociación del resto de puntos? Son algunas de las cuestiones a resolver a partir de este martes.
Llorca pide "entendimiento entre todos"
El president ha destacado este avance, y ha señalado: "Si hay voluntad y estamos todos sentados en una mesa, si ya se han firmado los primeros acuerdos, empiezo a verle poco sentido a que haya una huelga indefinida", al tiempo que ha recordado que esta semana empiezan las pruebas de acceso la universidad.
Ha pedido "reflexión", que haya "entendimiento entre todos" y que se siga" trabajando por una educación fuera de la política, más técnica y mucho más centrada en los estudiantes".
"Si todos tenemos el mismo objetivo que es mejorar la educación, lo que no puede entender la sociedad es que no nos pongamos de acuerdo", ha manifestado, y ha mostrado la voluntad de la Generalitat y su Gobierno por "continuar con los acuerdos".
Ha asegurado que no se trata de una cuestión de estrategia, sino de "poner las cartas sobre la mesa", que es lo que ha hecho la Generalitat, "con una de las ofertas más importantes que se ha hecho en materia educativa en toda España".
"Hay acuerdos que se han firmado por los sindicatos en otras comunidades que no han sido tan ambiciosos como el valenciano y por tanto, lo lógico es que nos pongamos de acuerdo", ha dicho.
Pérez Llorca espera poder firmar este martes el acuerdo con los sindicatos docentes
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, espera poder firmar este martes el acuerdo con los sindicatos docentes que permita poner fin a la huelga indefinida que el profesorado valenciano mantiene desde el pasado 11 de mayo, después del acuerdo alcanzado con dos sindicatos en materia salarial.
"Hoy ha habido un avance, se está trabajando bien, se está en esa línea. Si tenemos todos el mismo objetivo, lo lógico es que se firme", ha señalado Pérez Llorca a los periodistas esta noche antes de participar en a Gala del Deporte Yo Soy Noticia 2026.
Lluís Pérez
Ortí: “Lo importante es que estamos llegando a acuerdos”
La consellera de Educación ha declarado tras la firma del acuerdo con CSIF y ANPE que "lo importante es que estamos llegando a acuerdos”.
Ortí: "Lo más importante es que estamos llegando a acuerdos"
"Lo más importante es que estamos llegando a acuerdos". Así se ha pronunciado la consellera de Educación, Carmen Ortí, después de la firma. Asegura que se cierran semanas de incertidumbre para el alumnado y el profesorado; habla de la huelga en pasado, aunque siguen convocados los paros. Para ella, la Generalitat "tiende la mano" y apuesta por el diálogo, algo con lo que han conseguido situar el salario de los profesores "entre los mejor pagados de España". Asimismo, sigue abierta a tender puentes y llegar a acuerdos con las otras tres formaciones sindicales.
De hecho, la consellera ha declarado que, a partir de mañana, se seguirá trabajando en "microacuerdos" porque la vía de negociar todo el documento conjuntamente no fue "productiva" la pasada semana.
CSIF califica la subida de "histórica"
José Seco de CSIF califica la "subida salarial de histórica" porque no se ha producido en ninguna otra comunidad autonoma. Además, ha destacado la cláusula que liga la subida de los últimos 50 euros al IPC que hará que "no perdamos tanto poder retributivo". Es algo que "nunca antes se había producido" y se ha conseguido sabiendo "hasta dónde se podía llegar". Considera que si algún sindicato "recurre la medida" e impide que se aplique, deberá "explicar porque perjudica al profesorado".
En cuanto a la postura sobre la huelga, de la que CSIF es convocante, no está clara. Lo debatirán en una reunión esta noche que se prevé dure "hasta la madrugada".
El porqué de ANPE
Para Lauren Bárcena de ANPE Comunitat Valencina, supone una subida salarial "que no ha habido en ninguna otra comunidad autónoma". Considera que "no es suficiente, pero hemos firmado porque conlleva que los docentes tengan un aumento de 150 euros antes de que acabe la legislatura. Estamos acostumbrados a llegar a acuerdos que se rompe cuando cambia el gobierno".
Ha asegurado que conseguir un acuerdo "ómnibus" era mucho más complejo.
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