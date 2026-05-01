Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo la tercera semana de protestas

Llorca pide "entendimiento entre todos"

El president ha destacado este avance, y ha señalado: "Si hay voluntad y estamos todos sentados en una mesa, si ya se han firmado los primeros acuerdos, empiezo a verle poco sentido a que haya una huelga indefinida", al tiempo que ha recordado que esta semana empiezan las pruebas de acceso la universidad.

Ha pedido "reflexión", que haya "entendimiento entre todos" y que se siga" trabajando por una educación fuera de la política, más técnica y mucho más centrada en los estudiantes".

"Si todos tenemos el mismo objetivo que es mejorar la educación, lo que no puede entender la sociedad es que no nos pongamos de acuerdo", ha manifestado, y ha mostrado la voluntad de la Generalitat y su Gobierno por "continuar con los acuerdos".

Ha asegurado que no se trata de una cuestión de estrategia, sino de "poner las cartas sobre la mesa", que es lo que ha hecho la Generalitat, "con una de las ofertas más importantes que se ha hecho en materia educativa en toda España".

"Hay acuerdos que se han firmado por los sindicatos en otras comunidades que no han sido tan ambiciosos como el valenciano y por tanto, lo lógico es que nos pongamos de acuerdo", ha dicho.