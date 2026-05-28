25 años de la ‘pau lingüística’ en la AVL: “Que aquello que tanto costó no se tire por la borda”

La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) cumple 25 años de historia en medio de una encrucijada, y lo hace con un acto de reafirmación en pleno choque institucional. Sin llegar al contexto de aquella reunión en la Casa de Ejercicios Espirituales de Alaquàs que hace 51 años alumbró el autogobierno, las bodas de plata de la AVL en otro espacio religioso tenían algo de clandestino. Mucho cargo de izquierda, mucho editor, actor y periodista, pero poco representante institucional actual, con la excepción del vicepresidente del Consell (y responsable de Política Lingüística), José Díez, y el director general Vicent Satorres. No son los mejores tiempos.

Quizá por eso cobraron sentido las apelaciones de los académicos más veteranos: a la unidad, al acuerdo entre contrarios, a blindar la Acadèmia de injerencias políticas, a mantener todas las sensibilidades lingüísticas dentro de la AVL o a promover las formas genuinas.

“Estoy convencido de que ningún president de la Generalitat habría llegado a cometer una agresión como la que cometieron en esta institución”, comenzó Agustí Colomer, exletrado de la AVL, sobre el “estrangulamiento” económico a la entidad, citando palabras del portavoz de Vox.

A través de una mesa redonda formada por exintegrantes de la institución, los más de 200 asistentes han podido recorrer los orígenes y la historia de la institución en estos 25 años. Especialmente didáctico fue el exacadémico Rafael Alemany, que ha desmitificado la idea de que fue Jordi Pujol el ‘padre espiritual’ de la institución, y destaca la influencia de sectores culturales valencianos, así como el papel de tres cargos del PP (Calomarde, Tarancón y Fernando Villalonga, que estaba en el acto) para situar al partido en la línea de la normalidad. “Que aquello que tanto costó no se tire por la borda”, ha deseado Alemany.

"Nos ponían dianas"

Reconocimiento del otro, capacidad de dialogar, construir consensos… son ideas que han flotado en el ambiente. “Nos ponían dianas”, ha recordado la exacadémica Marisol González Felip, sobre los primeros tiempos de presión social, al tiempo que tuvieron que aprender, dentro de la Acadèmia, a conciliar posturas constrapuestas. “Me costó, personalmente. Venía de una formación universitaria y éramos unitaristas. Me costó mucho llegar a entender, comprender los argumentos de la otra parte. Fuimos consiguiéndolo”, señalaba. Y recordaba también, la tensión en los primeros años, con amenazas y hasta la querella que recibió por una declaración institucional sobre la denominación de la lengua.

“La academia estaba cuestionada antes de nacer”, ha dicho la primera presidenta Ascensió Figueres. “El día de la toma de posesión salimos del Palau escoltados por la Policía. El 9 octubre nos insultaban unos, en los Premis Alzira, otros”, evocaba.

La jornada, en realidad, ha sido una reivindicación de la autonomía institucional. En un acto sin discursos oficiales, la comunicadora y humorista Maria Juan, se invistió de ‘presidenta’ de la AVL. Ironizó sobre los recortes del actual Consell (“eran vox populi”), y bromeó sobre algunos conflictos históricos como el episodio de 2004 en torno a la denominación de la lengua, con Alejandro Font de Mora de conseller. También hizo mención a la huelga educativa o la consulta escolar del Consell del PP sobre la lengua vehicular en las escuelas. “Siempre estará al AVL para dar apoyo”, proclamó.

Sacar la política de la lengua

La intervención de Juan dibuja el tono que ahora mismo flota en la institución que preside Verònica Cantó. El momento es particular. Este viernes se presentan unos presupuestos del Consell de Pérez Llorca pactados con Vox que pueden incluir de nuevo un recorte a las cuentas de la AVL. El pasado año los fondos para las actividades de la Acadèmia ya quedaron bajo mínimos. Tanto, que el apoyo económico de la Diputación de Valencia, a través de las áreas de Ens Uneix, fue esencial para poder programar iniciativas como ‘l’Escriptor de l’Any’, que estaba en el aire. También el Ministerio de Ciencia (dirigido por Diana Morant, que también acudió al encuentro) realizó una aportación para garantizar el mantenimiento de aplicaciones informáticas.

Al margen de las reflexiones sobre el pasado, la mesa redonda planteó retos de futuro. El periodista Ferran Bono destacó como gran reto el ataque presupuestario de Vox. Manuel Pérez Saldanya mostró su deseo de que “los problemas se resuelvan dentro de la Academia”, “que los políticos no hagan política de la lingüística sino política lingüística. Es una pesadilla que vuelve cuando parece que ya estaba solucionado”. Y, por último, “que la AVL siga siendo plural y equilibrada, que se sientan representados todos los valencianos”.

Formas genuinas

Rafael Alemany reclamó para el futuro que miembros de todas las sensibilidades lingüísticas sigan teniendo presencia en la AVL, y la primera presidenta, Ascensió Figueres, pidió que se mantenga el espíritu de la ley de creación: que se hagan prevalecer las formas genuinas; "para consolidar la normativa ortodoxa del catalán no hace falta una AVL”. En ese sentido reivindicó para el futuro perfiles como el de Jordi Colomina, Artur Ahuir o Josep Palomero.

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Solo uno de los seis jefes del Consell

Pese al poco respaldo autonómico, en el acto de aniversario concitó la presencia de representantes de los últimos 25 años. Acudió el expresident Ximo Puig, el único titular de la Generalitat de los seis que ha conocido la AVL en su historia. Por parte socialista también estuvieron la ministra Diana Morant, así como el exconseller de Cultura, Ciprià Císcar, e Ignasi Pla, secretario general del PSPV cuando se alumbró la AVL. Por parte de Compromís acudió el síndic Joan Baldoví o la diputada en el Congreso Àgueda Micó, entre otros.