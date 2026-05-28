Casi 32.400 extranjeros adquirieron la nacionalidad española en la Comunitat Valenciana en 2025, de los 300.000 de toda España

Un total de 299.732 extranjeros residentes en España adquirieron la nacionalidad española en 2025. De ellos, 32.388 lograron el pasaporte español desde la Comunitat Valenciana. La cifra de nacionalizados en toda España es un 18,7 % superior a la del año anterior, con Marruecos (42.114), Colombia (37.712) y Venezuela (36.271) como principales países de origen. Son datos de la 'Estadística de adquisiciones de nacionalidad española de residentes', que publica este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE), que evidencia la cifra más alta de la serie histórica, que comenzó a elaborarse en 2013.

En 2025 fueron más las mujeres residentes que obtuvieron la nacionalidad española, un 55,4 % del total, frente al 44,6 % de los hombres, y por edad, las personas de 30 a 39 años constituyeron el grupo más numeroso, seguido del grupo de 40 a 49 años. El año de llegada más frecuente para las personas que adquirieron nacionalidad española en 2025 fue 2019, por lo que tardaron una media de unos seis años. En cuanto a los modos de adquisición de nacionalidad española, 253.836 casos fueron por residencia y 45.715 por opción (sobre todo menores de 20 años que están o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español, o cuyo padre o madre hubiera sido español y hubiera nacido en España).

Marruecos y Colombia, origen mas frecuente

La nacionalidad de origen más frecuente en 2025 fue la de Marruecos, con 42.114 casos, seguida de Colombia (37.712), Venezuela (36.271), Honduras (20.745), Perú (15.920), Cuba (14.390), Ecuador (13.689) Argentina (11.291), República Dominicana (9.915) y Nicaragua (8.951). Uno de cada seis personas que obtuvieron la nacionalidad (el 17,6 %) había vivido siempre en España, con 52.886 casos, siendo el segundo más frecuente Colombia (37.094 casos), seguido de Venezuela (35.428). De las 299.732 personas residentes en España que en 2025 adquirieron la nacionalidad española un 16,7 % había residido siempre en España, mientras que el restante 83,3% había residido previamente en el extranjero.

Cataluña y Madrid concentran la mayoría

Cataluña (con 70.933 casos) y Comunidad de Madrid (con 69.566) concentraron el 46,9 % de las adquisiciones de nacionalidad española en el año 2025, mientras que La Rioja (1.719) y Extremadura (1.764) fueron las que menor número de adquisiciones representaron.

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Por número, a Cataluña y Madrid le siguen Comunitat Valenciana (32.388), Andalucía (27.538), País Vasco (14.230), Canarias (13.366), Castilla- La Mancha (10.596), Murcia (9.747), Aragón (9.378), Baleares (9.236), Castilla y León (9.164), Galicia (8.344), Navarra (4.867) y Cantabria (3.204)