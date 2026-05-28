Camarero anuncia más controles y criterios de arraigo en el acceso a la vivienda protegida

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Servicios Sociales e Igualdad de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, anunció este jueves que la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat de 2026 incorporará nuevas medidas para reforzar los mecanismos de control, transparencia y seguridad jurídica en los procesos de adjudicación y acceso a las viviendas de protección pública (VPP).

Durante la clausura del consejo local de València, en el marco de la tercera edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo organizado por Prensa Ibérica, Camarero defendió la necesidad de “menos dogmatismo y más soluciones” para afrontar el problema de la vivienda y la movilidad en la Comunitat Valenciana.

La dirigente autonómica avanzó que las modificaciones normativas incluirán nuevas herramientas de control y trazabilidad en las adjudicaciones de vivienda protegida. Entre las principales novedades destacó la creación de una comisión de valoración “colegiada, técnica e independiente” encargada de supervisar los expedientes y garantizar que las adjudicaciones cumplen “la legalidad y los requisitos establecidos”.

Asimismo, anunció que la nueva web del Plan Vive Comunitat Valenciana centralizará toda la información sobre promociones de vivienda protegida impulsadas por la Generalitat. Según explicó, el portal permitirá consultar el estado de las promociones, los plazos de inscripción, los registros electrónicos de solicitudes y las listas públicas de adjudicación. “Quien quiera acceder a una vivienda protegida sabrá cuándo, cómo y en qué condiciones puede hacerlo”, afirmó.

Otro de los ejes de la reforma será la incorporación del “arraigo” como criterio prioritario de acceso a las viviendas de protección pública. Camarero defendió que esta medida responde a las demandas trasladadas por alcaldes y ayuntamientos y busca garantizar que “los jóvenes, las familias y los trabajadores puedan seguir viviendo donde han construido su vida”.

La vicepresidenta insistió además en que el Consell no permitirá irregularidades en el acceso a la vivienda pública. “No vamos a dejar que nadie se cuele por las rendijas del sistema ni vamos a consentir que nadie haga trampas con las VPP”, subrayó durante una intervención marcada por la defensa de las políticas de vivienda impulsadas por el Ejecutivo autonómico.

En este sentido, reivindicó el desarrollo del Plan Vive, con el objetivo de alcanzar 10.000 viviendas de protección pública durante la legislatura. Según detalló, ya se han impulsado cerca de 4.800 viviendas protegidas y más de 6.000 si se suman las promociones privadas vinculadas al plan. También destacó medidas dirigidas a facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda, como la rebaja del ITP del 8 % al 6 % para menores de 35 años o los avales del IVF.

Camarero vinculó además el reto de la vivienda con la movilidad y las infraestructuras. “El transporte condiciona dónde y cómo vivimos”, afirmó, antes de reclamar inversiones estratégicas en movilidad sostenible y la culminación del Corredor Mediterráneo. La vicepresidenta defendió que la Comunitat Valenciana debe desempeñar “un papel central en la vertebración del arco mediterráneo” y reclamó mayor cooperación institucional y planificación conjunta.

Durante su intervención también puso en valor los datos económicos y laborales de la Comunitat Valenciana. Destacó que la autonomía es la segunda con mayor descenso del paro en España en lo que va de año y aseguró que “uno de cada dos jóvenes que encuentra empleo en España lo hace en la Comunitat Valenciana”. Según señaló, la comunidad registra además el mayor número de jóvenes afiliados de su historia, con cerca de 370.000 menores de 30 años dados de alta.

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La vicepresidenta cerró su participación apelando al acuerdo entre administraciones, universidades, empresas y agentes sociales para afrontar los grandes retos territoriales y sociales del Mediterráneo. “Los retos no pueden quedarse en la reflexión; deben traducirse en planificación, inversión y políticas públicas útiles”, concluyó.