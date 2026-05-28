El Consejo Local de València reclama una movilidad sostenible "para todos"

CaixaForum València acogió este jueves a representantes institucionales, catedráticos, sindicatos y agentes económicos para debatir sobre uno de los grandes desafíos de la próxima década: cómo transformar la movilidad de personas y mercancías en un contexto marcado por la emergencia climática. El Consejo Local de València, impulsado por Levante-EMV, bajo el lema "Movilidad y cambio climático: personas y mercancías movidas de manera sostenible", sirvió además como antesala del III Foro Económico y Social del Mediterráneo que se celebrará en Barcelona del 16 al 18 de junio.

La jornada arrancó con la bienvenida institucional de la alcaldesa de València, María José Catalá, quien puso el foco en cómo repensar nuestro territorio y cómo queremos vivir en las próximas décadas. "Los grandes problemas que tienen las ciudades necesitan respuestas en el ámbito metropolitano. Ni la movilidad ni la vivienda se pueden abordar desde una perspectiva estrictamente municipal, sino que la respuesta tiene que ser de ámbito metropolitano", expresó. Además, Catalá destacó que el Ayuntamiento de València está trabajando con la Universitat de València para elaborar un plan director metropolitano. "La premisa es clara, colaboración y búsqueda de consensos porque el éxito será de todos o no será".

Asimismo, la alcaldesa recordó que al día se realizan seis millones de desplazamientos área metropolitana, "con un sistema de movovilidad que hay que mejorar", con el foco en Metrovalencia y Renfe. "La movilidad tiene que servir para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, necesitamos más diálogo y una planificación seria y rigurosa basada en consensos duraderos".

A continuación intervino la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España, Diana Morant, quien celebró que Prensa Ibérica ponga la movilidad en el centro del debate. Morant recordó el histórico “trenet valencià” durante su intervención como símbolo de “un progreso sostenible antes incluso de que existiera ese concepto”. La dirigente socialista criticó las políticas “basadas en la improvisación” y defendió que “escuchar a la ciencia” es la vía para construir un futuro compartido.

En este punto, la ministra reivindicó la capacidad de la Comunitat Valenciana para liderar “la transformación verde del Mediterráneo europeo” y aseguró que las regiones que lideren la movilidad sostenible atraerán “inversión, empleo y talento”.

Conclusiones del Consejo Local

El encargado de introducir las principales conclusiones del trabajo desarrollado por el Consejo Local de València fue el catedrático emérito de Geografía Humana de la Universitat de València, Joan Romero. El profesor planteó un diagnóstico sobre los desafíos de movilidad que afrontan las áreas metropolitanas mediterráneas y defendió la necesidad de avanzar hacia un modelo más sostenible, coordinado y resiliente. Romero puso en valor que "el trabajo demuestra que es posible elaborar un diagnóstico entre diferentes actores públicos y privados, si existe voluntad existe un camino".

Romero puso en contexto que el área metropolitana lo consistuyen dos millones de personas y una de las conclusiones del documento sobre movilidad y cambio climático es que la calidad del aire presenta valores negativos ya que estas personas utilizan el coche como medio de transporte principal por la deficiencia del transporte público. "Nos encontramos con un modelo tensionado, desigual e insostenible. La movilidad obligada por razones de trabajo, estudio, sanidad o cultura se encuentra en una situación crítica por una alta dependencia al vehículo privado, que perjudica a las personas con menos recursos", subrayó.

Mientras que en el centro de la ciudad las personas tienen más opciones para moverse, "las áreas periféricas presentan una dependencia casi total al coche, sobre todo para ir al centro de trabajo, especialmente cuando se encuentran en polígonos". Además, esta dependencia tiene "costes en la salud pública y en la siniestralidad por el tráfico".

En el documento elaborado por los expertos han detallado nueve actuaciones concretas para València y diez para el área metropolitana "para las que la inversión es fundamental". "Necesitamos voluntad política a largo plazo, que se extienda varios ciclos políticos". "Gestionar la transición será complejo, pero hay que hacerlo" y para ello los académicos inciden que se debe crear una única entidad metropolitana de transporte. Para finalizar, Romero afirmó que movilidad, vivienda y empleo son tres ejes que se deben trabajar juntos.

La primera mesa de debate, moderada por Joan-Carles Martí, director de Levante-EMV, abordó el diagnóstico y estado de la cuestión de la movilidad metropolitana. Participaron el propio Joan Romero, Carmen Zornoza, profesora del departamento de Geografía de la Universitat de València (UV), y Tomás Ruiz, catedrático y director del Departamento de Ingeniería de los Transportes y del Terreno y de la Cátedra de Transporte y Sociedad de la Universitat Politècnica de València (UPV).

Durante el debate, Joan-Carles Martí expuso el pensamiento que tiene la sociedad de "necesito el coche", en contraposición del funcionamiento del trasporte público. Tomás Ruiz contestó que nuestras ciudades están pensadas para el coche, pero que esto "puede cambiar y está cambiando. Hay una red ciclista muy buena, aunque se puede mejorar, y la oferta de transporte público es aceptable, aunque empeora en el área metropolitana, por lo que es importante reforzar esa oferta de transporte público".

Carmen Zornoza habló de cómo la movilidad impacta en la ciudad y cómo las estructuras de la ciudad impactan en la movilidad. "No podemos generar zonas nuevas sin que estén conectadas, urbanismo y movlidad tienen que ir de la mano. La ciudad debe crecer donde hay servicios públicos ferroviarios".

En esta mesa, Joan Romero incidió en la necesidad de una reunión entre conselleria y ministerio para abordar todos los retos y plantear las propuestas.

La segunda mesa de la jornada analizó "El reto de una movilidad sostenible y coordinada". Moderada por Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València, reunió al presidente de la CEV, Vicente Lafuente; al secretario general de UGT-PV, Tino Calero; a la secretaria general de CCOO-PV, Ana García; y a Amadeo Aznar, de la Cámara de Comercio de València.

Ana García expuso que los problemas de movilidad generan problemas de desigualdad en la sociedad; problemas en la integridad física de las personas; y problemas económicos para quienes tienen que pagarse los desplazamientos.

Vicente Lafuente mostró su preocupación hacia "las personas" ya que si tuviesen mejor calidad de vida, tendrían mayor productividad. "Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de las personas para que la productividad se vea lo menos afectada posible". Amadeo Aznar hizo referencia a la inseguridad de la llegada de las personas o las mercancías por el estado de las carreteras, lo que genera inestabilidad a la hora de organizar rutas. Tino Calero, por su parte, agregó que cuando la movilidad no fluye, "la vida se paraliza" y reivindicó que se tiene que apostar y "desarrollar la movilidad de cercanías y todas las redes transversales y las conexiones con los polígonos", por lo que la accesibilidad y los planes de movilidad se vuelven fundamentales.

La jornada concluyó con la intervención de la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Servicios Sociales e Igualdad de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, quien aseguró que "desde la Generalitat compartimos la visión de los retos que habéis trabajado, que se tiene que traducir en políticas públicas e inversión". "Para alcanzar estos retos se necesita colaboración y acuerdo, en un momento en el que la polarizacion lo invade todo, pero en el que los consensos son necesarios para llegar tan lejos como queremos". "Somos concientes que el trasporte es fundamental porque condiciona cómo y dónde vivimos", manifestó. Camarero también reivindicó el Corredor Mediterráneo, siendo la Comunitat Valenciana "un territorio que lidere esta transformación".

Viviendas de protección pública

Además, la vicepresidenta anunció que la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat de 2026 incorporará nuevas medidas para reforzar los mecanismos de control, transparencia y seguridad jurídica en los procesos de adjudicación y acceso a las viviendas de protección pública (VPP). “No vamos a dejar que nadie se cuele por las rendijas del sistema ni vamos a consentir que nadie haga trampas con las VPP”, subrayó durante una intervención marcada por la defensa de las políticas de vivienda impulsadas por el Ejecutivo autonómico.

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Otro de los ejes de la reforma será la incorporación del “arraigo” como criterio prioritario de acceso a las viviendas de protección pública. Camarero defendió que esta medida responde a las demandas trasladadas por alcaldes y ayuntamientos y busca garantizar que “los jóvenes, las familias y los trabajadores puedan seguir viviendo donde han construido su vida”.