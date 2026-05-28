Educación avisa de los 'castigos' para los profesores que no se presenten a la PAU

La Conselleria de Educación insiste en garantizar la celebración de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en condiciones de "normalidad" pese a la amenaza de renuncia en bloque de 250 correctores, según dijo este miércoles la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez. Para ello, tras solicitarlo la comisión gestora de la PAU, conformada por las univerisades y la Conselleria, se han fijado unos servicios mínimos del 100%. Si esto no se produjera, Gómez ha advertido de posibles sanciones por vulneración de la normativa laboral que podría acarrera hasta la suspensión en su puesto de los docentes.

"Como en cualquier huelga, los servicios mínimos hay que cumplirlos", ha insistido este jueves la secretaria autonómica. "Cuando se constituye el tribunal, si alguna persona quiere renunciar a estar ahí aunque ha sido nombrado, si hay un suplente, no se va a obligar a nadie a que esté, ha explicado, pero ha añadido que esa "obligación" se ha de "ejercer" si no hubiera suplentes en el tribunal de alguna asignatura en concreto.

En tal caso, ha asegurado, "esa persona deberá quedarse a evaluar la PAU". Preguntada por las consecuencias de un incumplimiento, ha dicho que estas "son las que tiene cualquier funcionario o empleado de un servicio mínimo establecido". "Se puede abrir un expediente y puede tener una suspensión en su puesto, por ejemplo", ha apuntado: "Para eso están los servicios mínimos".

Por el momento, la responsable ha dicho que "no hay incidencias. Este miércoles se constituyeron menos de una decena de tribunales de los 55 que conforman el total. La Conselleria ha adelantado a este viernes la finalización de la constitución de tribunales para poder reaccionar si hay imprevistos. Con todo, ha expuesto que "todos los tribunales tienen suplentes" y "si hay algún tribunal en el que falta alguien por cualquier motivo, se llama a los suplentes".

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La responsable ha defendido los servicios mínimos del 100%: "No puede ser de otra maenra porque el propio TSJC ha establecido que hay que preservar las garantías de acceso a la universidad de todos los estudiantes en condiciones de igualdad". "Ante la amenaza de que pudieran no presentarse a última hora, se han establecido unos servicios mínimos esenciales del 100% porque fundamentalmente nos tenemos que basar en el derecho constitucional básico que es la educación y en la legislación estatal, que debe garantizar el acceso a la universidad para todos los estudiantes en condición de equidad", ha recalcado al respecto.