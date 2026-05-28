Detectores de frecuencias y sanciones: así evitará Educación las chuletas y el uso de IA en la PAU

La comisión gestora de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) se ha propuesto evitar a toda costa las chuletas y el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en los exámenes que empiezan el próximo martes. Por ello, ha puesto en marcha un plan para detectar todo tipo de dispositivos electrónicos con conexión al exterior como teléfonos, relojes, pinganillos o gafas inteligentes. Y lo hará por primera vez con detectores de frecuencia que desplegará por todas las clases.

Los dispositivos que se emplearán no son inhibidores sino detectores de frecuencia capaces de hallar conexiones con redes móviles (3G, 4G, 5G, Wi-Fi) y radio a través de la medición de radiación. La comisión gestora ha acordado desplegar estos aparatos, que se irán pasando tanto antes como durante las pruebas para identificar posibles conexiones.

La idea, según ha explicado Héctor Esteban, profesor de la Escuela de Telecomunicaciones de la UPV, es que solo se detecte la radiación pero el dispositivo "no es capaz de descifrar la información", para lo que haría "falta unos equipos mucho más complejos". De esta manera, se sabrá si alguien puede estar transmitiendo información pero no el contenido, por lo que ha insistido en que la privacidad estará garantizada.

Primero, los docentes se pasearán por cada aula acompañados de este dispositivo para "hacer una especie de mapa de radiación" sin la presencia de estudiantes. Gracias a este paso, se podrá identificar si se cuela alguna radiación externa y evitar luego "falsos positivos". Y más tarde, una vez iniciada la prueba, se llevará a cabo el mismo paso se pasará -en modo vibración, para evitar molestias a los examinados-. Si se detecta alguna radiación, se irá ajustando la sensibilidad y el alcance del dispositivo para ir reduciendo el radio hasta dar con la fuente.

Noticias relacionadas

En ese sentido, tanto Esteban como la secretaria autonímica de Universidades, Esther Gómez, han recordado que está prohibido portar relojes y teléfonos, que deberán estar apagados al inicio del examen. El incumplimiento de cualquiera de estas normas y si se detecta algún dispositivo electrónico de los mencionados, se aplicará un suspenso inmediato con un 0, según ha explicado Gómez, según la cual la sanción afectará solo a esa prueba pero los alumnos podrán hacer el resto de examenes sin problema.