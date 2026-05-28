Diana Morant reivindica la capacidad de la Comunitat Valenciana para liderar “la transformación verde del Mediterráneo europeo”

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha defendido este jueves en València un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad, la ciencia y las infraestructuras resilientes durante la presentación de las conclusiones del Consejo Local de València, celebrada en CaixaForum València dentro de la tercera edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo organizado por Prensa Ibérica.

En un discurso cargado de referencias al territorio y a la memoria colectiva valenciana, Morant ha reivindicado el histórico “trenet valencià” como símbolo de una forma de progreso “que conectaba personas y oportunidades” y que, según ha afirmado, ya representaba “un progreso sostenible antes incluso de que existiera ese concepto”.

La dirigente socialista ha contrapuesto ese modelo al impacto del cambio climático y a las políticas “basadas en la improvisación”. En este sentido, ha señalado que la dana “ha destruido mucho, casi tanto como la improvisación”, y ha defendido que “escuchar a la ciencia” es la vía para construir un futuro compartido.

Morant ha insistido en que “reconstruir ya no es suficiente” tras las catástrofes climáticas y ha apostado por “transformar para sostener un futuro digno”. Según ha explicado, esa transformación pasa por infraestructuras preparadas para resistir fenómenos extremos y garantizar derechos, oportunidades y cohesión social.

La ministra ha reivindicado la capacidad de la Comunitat Valenciana para liderar “la transformación verde del Mediterráneo europeo” gracias a su red de universidades públicas, centros de investigación y tejido empresarial innovador. Como ejemplo, ha destacado la red de Metrovalencia, “la cuarta gran red metropolitana de España”, y la evolución del Corredor Mediterráneo, cuyo trazado en obras o finalizado ha pasado, según ha indicado, del 45 % en 2018 a más del 83 % en la actualidad.

También ha puesto en valor las inversiones ferroviarias, logísticas y portuarias ejecutadas por el Gobierno de España y ha avanzado que antes de final de año entrarán en servicio infraestructuras como la segunda vía València-Castelló en ancho mixto, el nuevo acceso ferroviario al puerto de Sagunt, la terminal intermodal de Fuente de San Luis y el bypass de mercancías entre València y Almussafes.

Morant ha querido despejar además las dudas sobre el canal de acceso ferroviario a València y el soterramiento de las vías. “Tenemos este compromiso con la ciudad de València”, ha afirmado, en referencia a una de las principales reivindicaciones urbanísticas pendientes de la capital valenciana.

Durante su intervención, la secretaria general del PSPV ha defendido que la movilidad sostenible no es solo una cuestión medioambiental, sino también social. “Es que estudiantes y trabajadores no dependan del coche o que las personas mayores puedan desplazarse con autonomía y dignidad”, ha señalado.

Como ejemplo de las nuevas infraestructuras adaptadas al cambio climático, ha citado la pasarela María Cambrils de Paiporta, diseñada para soportar grandes crecidas gracias a criterios técnicos e hidrodinámicos. “No se ha diseñado mirando al pasado, sino modelando el futuro en base al estudio y al conocimiento científico”, ha afirmado.

Morant también ha reivindicado la economía verde frente al “negacionismo de la ciencia” y ha asegurado que las regiones que lideren la movilidad sostenible atraerán “inversión, empleo y talento”. En este sentido, ha subrayado el crecimiento del empleo vinculado a la ciencia y la innovación en España y ha defendido que el país está cambiando hacia “un modelo productivo con mejores salarios y mayor valor añadido”.

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La ministra ha cerrado su intervención apelando de nuevo al “trenet” valenciano como metáfora del futuro. “Hoy tenemos la responsabilidad de construir juntos el tren del siglo XXI, con más ciencia, más tecnología y más ambición europea, pero con el mismo propósito: que nadie se quede en el andén viendo pasar las oportunidades”, ha concluido.