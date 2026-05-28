Ens Uneix irrumpe en la negociación Mompó-Bielsa y lanza un órdago al PSPV: o apoya las cuentas o pierde 6 millones

Faltaba un participante en la negociación de los presupuestos de la Diputación de Valencia entre el PP y el PSPV y ha irrumpido de manera contundente. Ens Uneix, socio del PP en el gobierno en minoría que preside Vicent Mompó, ha lanzado un órdago a los socialistas: o hay presupuestos o no habrá inversiones en los tres mayores municipios socialistas.

Lo ha hecho a través de una nota de prensa donde el área de Cooperación Municipal de la Diputación de València anuncia la suspensión de la tramitación del Plan de Municipios mayores de 50.000 habitantes, "después de que se haya conocido que las negociaciones de los presupuestos de 2026 están interrumpidas".

Se trata de un órdago directo al PSPV, ya que se trata de diez millones de inversión para las cinco ciudades más pobladas, entre ellas las socialistas Paterna, Sagunt y Gandia. Esas inversiones ya estaban aprobadas, aunque están pendientes de firma. Era un plan que venía del año pasado, aunque no ha sido hasta recientemente cuando se había reactivado, doblando además su dotación, de cinco a diez millones, dos para cada uno de las ciudades. Era un gesto del equipo de gobierno al PSPV. Los socialistas ya las daban por hecha, un pellizco importante para tres de sus bastiones, además en año preelectoral.

La vicepresidenta primera, Natàlia Enguix (de Ens Uneix), señala que “ahora no se dan las condiciones” para continuar con la tramitación de unas ayudas extraordinarias que van a suponer para la Diputación un desembolso de 10 millones de euros. Todo se ha producido en el contexto de la ruptura de negociaciones.

“Hasta que no se aclare si van a haber nuevos presupuestos, este Plan no se podrá poner en marcha porque forman parte de la negociación” de las cuentas de la Diputación para este año: “Si no han presupuestos es difícil que desde Cooperación Municipal se tramite el expediente” de unas ayudas que, según recuerdan desde el departamento, “son extraordinarias, no estaban previstas para 2026 y, por lo tanto, forman parte de negociaciones políticas que ahora mismo están suspendidas”, insiste Enguix.

Acercamiento bloqueado

Las negociaciones para unos nuevos presupuestos para 2026 están ahora mismo estancadas. Están prorrogados los de 2025 tras no llegar a un acuerdo PP y Ens Uneix ni con los socialistas ni Compromís ni con Vox en diciembre pasado.

En las últimas semanas, Mompó había retomado los contactos con el portavoz socialista, Carlos Fernández Bielsa, tras detectar que muchos alcaldes socialistas estaban reclamando inversiones y que el PSPV se abría a negociar. El PP envió hace dos semanas una propuesta detallada de presupuestos a Carlos Fernández Bielsa.

Los socialistas respondieron con una serie de demandas que suman 250 millones. Es una propuesta poco viable pero Mompó estaba dispuesto a explorar ese acercamiento. Se emplazaron esta semana, pero el PSPV se descolgó de la reunión una hora antes por el acuerdo presupuestario del Consell entre Pérez Llorca y Vox en torno a la "prioridad nacional".

Ni PP ni PSPV dan todavía las negociaciones por rotas definitivamente, pero parece un acuerdo imposible. Mompó ha dado prioridad total a unos presupuestos de consenso con los socialistas, tal como ocurrió el pasado año, aunque Vox en las últimas jornadas había mostrado su disposición a darle apoyo.

Los socialistas, por su parte, parece que han pasado de contemplar un acuerdo que beneficiaría a sus alcaldes a enfriar las expectativas, en el actual clima de confrontación total entre populares y socialistas en España y también a nivel autonómico. Por último, Ens Uneix, socio del PP, tampoco parece cómodo con este acuerdo con los socialistas. Especialmente tras las últimos vaivenes de Bielsa, primero con la propuesta alternativa que consideran irrealizable y ahora cancelando la reunión de esta semana.

De hecho, en la nota que han hecho pública hoy, Ens Uneix, expone que “en estos momentos” existen “otras prioridades” que repartir 10 millones de euros entre los municipios más grandes de la provincia, y apuestan para destinar 5 millones de euros más al Bono Comercio, que pasarían a tener 15 millones para este año, y otros 5 millones en el Plan de Recuperación del Patrimonio Valenciano, que tendría 15,5 millones de euros, y permitiría subvencionar los proyectos que han quedado fuera por falta de dinero.

PSPV: "Medida de coacción"

Los socialistas no se han tomado bien este giro de guion: "Están negando unas ayudas que están en el presupuesto y usándolas como medida de presión y coacción. Son un gobierno sectario, Rus era un aprendiz a su lado", apuntan desde el PSPV tras conocer el comunicado.

"El anuncio de Ens Uneix de bloquear las subvenciones a municipios de más de 50.000 habitantes es una decisión injusta, arbitraria e indecente. Existe un reciente acuerdo plenario para desbloquearlas, mediante una modificación de crédito aprobada por unanimidad", señalan.

Por tanto, "Ens Uneix presume de mala fe al rechazar unas subvenciones que formaban parte del presupuesto aprobado en 2025, con recursos económicos aprobados en 2026 para ejecutar la ayuda, que ahora utiliza como medida de presión y coacción política", señala el PSPV.

El grupo socialista estudiará, de "llevarse a término esta decisión arbitraria, junto a los ayuntamientos afectados, las medidas legales para garantizar la transparencia, la objetividad y la igualdad en el reparto de los fondos de la diputación. Esta actuación evidencia que estamos ante el gobierno de la Diputación más sectario de la democracia; Rus era un aprendiz", ha valorado el grupo socialista.

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Por último, señalan: "Todo apunta a una venganza política de Mompó, ejecutada a través de Ens Uneix, contra su gran rival interna, María José Català, y también contra la alcaldesa de Torrent que ha puesto a Mompó a los pies de los caballos judiciales. Dos municipios que dejarán de percibir la ayuda extraordinaria por el capricho injusto de Mompó y Ens Uneix".