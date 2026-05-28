El ex 'número dos' de Emergencias trata de desmentir la falta de avisos que alegan los alcaldes en la dana

Las declaraciones de los alcaldes de varios municipios afectados por la dana de 2024 han removido la causa judicial. Los cuatro responsables municipales durante la catástrofe, todos del Partido Popular, han declarado ante la jueza de la dana que nadie del centro de coordinación de emergencias de la Generalitat Valenciana les avisó de los peligros. Pero el que fuera 'número dos' de Emergencias, Emilio Argüeso, investigado en la causa y que hasta las siete de la tarde de aquel fatídico 29 de octubre era el responsable de emergencias en muchas comarcas, ha emprendido la batalla para desmentirlos y que se tengan en cuenta las alertas enviadas por correo electrónico y fax a los ayuntamientos.

La abogada del ex secretario autonómico de Emergencias ha registrado un escrito donde pide a la jueza que investigue que los ayuntamientos de Utiel, Requena y Chiva efectivamente recibieron "las comunicaciones remitidas por el Centro de Coordinación de Emergencias los días 28 y 29 de octubre de 2024, en relación con los episodios meteorológicos asociados a la dana y con la declaración de las situaciones operativas correspondientes, incluidas las denominadas situación 0 y situación 1, que afectaban a diversos municipios entre los que se encontrarían los anteriormente mencionados".

La letrada explica en su escrito que el departamento de Emergencias de la Generalitat Valenciana tiene "justificantes, registros, acuses o trazas de envío de dichas comunicaciones", por lo que las declaraciones testificales de los responsables municipales supondrían una "contradicción relevante" que "debe ser esclarecida en sede judicial".

Por ello, busca aclarar "si existieron avisos oficiales previos, si fueron efectivamente recibidos por los municipios afectados y cuál fue la cadena de conocimiento y actuación posterior dentro de cada ayuntamiento". El escrito reclama no solo "verificar la existencia formal de los envíos, sino de reconstruir la cadena completa de recepción, traslado interno y eventual conocimiento por parte de los responsables municipales competentes".

En el sumario constan los avisos que emitió el centro de coordinación de emergencias alertando de la elevación de los niveles de emergencia al 0 (situación de preemergencia), al 1 y al 2. En ese sentido, la defensa de Argüeso trata de acreditar si aquellas notificaciones, que se habrían enviado a todos los consistorios, llegaron efectivamente a los de Utiel, Requena y Chiva, cuyos alcaldes dijeron no haber sido advertidos del peligro del episodio.

"Ninguna instrucción" y "nada de prevención"

Por ejemplo, el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, que canceló las clases "por instinto" y sin instrucciones autonómicas, negó que tuviera contacto con nadie del centro de emergencias de la Generalitat y aseguró que nadie le pidió que vigilara los barrancos en su localidad. La exalcaldesa de Requena, Rocío Cortés, declaró que en el gobierno local no recibieron "ninguna instrucción" del centro de coordinación de emergencias de la Generalitat Valenciana, más allá de que informaron de que "iban a traer medios".

Noticias relacionadas

También la ex primer edil de Chiva, Amparo Fort, al ser preguntada por esto, fue tajante: "Ese día nada. Y nada de prevención. Nada de nada de nada". Dijo incluso que fue ella la que advirtió del desbordamiento del barranco del Poyo al diputado de bomberos, Avelino Mascarell, presente en el Cecopi.