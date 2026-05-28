Los examinadores de las EOI valencianas amenazan con parar las pruebas de certificación

La asamblea de profesorado examinador de las Pruebas Unificadas de Certificación (PUC) de las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) valencianas, formada por más de 200 docentes, ha mostrado su malestar ante el estancamiento de las negociaciones de la huelga docente y ha advertido de posibles medidas de presión que podrían afectar al desarrollo de estas pruebas.

El colectivo denuncia la “incapacidad” de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades para atender las necesidades de la educación pública valenciana y, especialmente, del personal de las EOI. En este sentido, critican los recortes de 280 grupos y de más de un 20% del profesorado, con especial incidencia en idiomas que, según señalan, la administración “intenta minorizar”.

El profesorado examinador también acusa a la Conselleria de impulsar “una educación de primera para quienes pueden permitírsela y pagarla”, al considerar que se favorece a las escuelas privadas y se abren vías alternativas de certificación de idiomas a empresas que califican de “dudosas”.

Ratios inasumibles

Otro de los puntos de protesta es la imposición de unas ratios inasumibles en las PUC y durante todo el curso, con hasta 40 alumnos en los cursos virtuales. Según la asamblea, esta sobrecarga solo se sostiene gracias a la “autoexplotación del profesorado” y supone una pérdida de calidad en el aprendizaje de idiomas.

El comunicado también denuncia la vulneración del derecho de todo el alumnado valenciano a aprender valenciano, así como el derecho de las personas recién llegadas a aprender valenciano y castellano para integrarse en la sociedad valenciana. Además, el profesorado lamenta la falta de voluntad para aceptar las mejoras propuestas por la mayoría del colectivo, representado por los sindicatos y por el profesorado especialista.

Ante esta situación, el profesorado encargado de la administración y corrección de las Pruebas Unificadas de Certificación plantea varias medidas de presión. Entre ellas, contempla la posibilidad de hacer huelga los días de realización de los exámenes orales o escritos, hacer huelga durante las jornadas de corrección de los exámenes escritos o retrasar la publicación de los resultados de las PUC.

"Servicio público esencial"

La asamblea defiende que las EOI son “un servicio público esencial” porque garantizan el acceso igualitario al aprendizaje de lenguas para personas adultas. Además, subraya que estas escuelas mejoran la vida profesional, académica y personal de miles de personas y que, en muchas comarcas, constituyen la única oferta pública de calidad para el aprendizaje de idiomas.

Como profesorado especializado en lenguas, el colectivo asegura ser especialmente sensible a la situación lingüística actual y rechaza que se puedan “regalar miles de títulos” sin pasar una prueba de certificación en una EOI o en la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV). A su juicio, esta práctica desprestigia el trabajo del profesorado y el valor de las certificaciones oficiales.

“Los idiomas rompen fronteras y abren puertas”, señala el comunicado, en el que el profesorado expresa su “profundo malestar y enfado” con la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, al tiempo que defiende su respeto hacia el alumnado que se presenta a las PUC.

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La asamblea asegura que no quiere perjudicar el futuro de los estudiantes, pero sostiene que, dadas las circunstancias, se ve obligada a plantear estas medidas “en favor de una educación pública de calidad”.