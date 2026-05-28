Hay iniciativas que reconcilian con la bondad del ser humano, con su compromiso por causas necesarias. Cuando se produce un desastre natural, nos sentimos orgullosos como sociedad de las acciones que llevan a cabo colectivos o particulares para ayudar a los afectados. O también sentimos alegría cuando año a año nuestro país se sitúa como líder mundial de trasplantes de órganos. Son causas necesarias, que tocan la fibra ética del ser humano, y que consideramos normales en una sociedad con valores. Pero es más difícil que un colectivo desarrolle iniciativas en su día a día, en su trabajo cotidiano, que además suponen una inversión inicial notable en la cuenta anual de resultados de su negocio. Y que se haga en aras a un beneficio colectivo, mundial, como es la reducción de la huella de carbono, del gasto de agua y de la reducción de los residuos que genera su propia actividad. Esto ocurre en España con el gremio de la hostelería, una pieza básica de nuestra actividad turística, que representa el 6% del PIB nacional y concentra a miles de establecimientos y miles de trabajadores por todo el territorio. La iniciativa Hostelería por el Clima lleva años impulsando acciones de sostenibilidad en bares y restaurantes con el objetivo de transformar estos establecimientos en negocios más sostenibles, más respetuosos con el medio ambiente, más concienciados con el problema principal que tiene la humanidad en este momento: el cambio climático. En la actualidad, algo más de 20.000 establecimientos se han adherido a este programa, que ha desarrollado ya más de 340.000 acciones de sostenibilidad. Desde 2017, estos negocios que participan en la iniciativa han reducido un 40% sus emisiones de gases de efecto invernadero. Un simple cambio de luces, de dispensadores de agua, de calefactores en invierno, de tratamiento de los residuos permite obtener unos frutos que mejoran la propia rentabilidad de los negocios. Y con una evaluación continuada de los resultados, con datos precisos que avalan el rigor de la iniciativa. Puede parecer que este proyecto sea un grano de arena en un desierto inmenso que, lamentablemente, sigue creciendo anualmente porque no conseguimos, como humanidad, reducir estas emisiones. Y así nos va. Pero Hostelería por el Clima, que auspician Coca-Cola, ECODES y Hostelería de España, es un proyecto para emprendedores responsables con la sociedad de su tiempo. Una iniciativa que crea conciencia. Una imagen de marca de compromiso con la salubridad de nuestro planeta. Enhorabuena.