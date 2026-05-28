El Jurídic da un revolcón al reglamento de los 'bous al carrer'

Cuando llega el calor comienzan a multiplicarse los festejos de 'bous al carrer'. La temporada veraniega, con celebraciones en la mayoría de poblaciones, es proclive para encierros y actos taurinos. A ella quiere llegar el Consell con un nuevo reglamento que incremente la seguridad de estos eventos que en 2025 dejaron dos fallecidos y más de mil heridos y que tuvieron su pico en 2023 con nueve muertos. El texto está pactado, redactado y a punto de aprobarse, sin embargo, ha recibido reparos legales.

La envestida la ha efectuado el Consell Jurídic Consultiu en el informe preceptivo a la aprobación del decreto que sustenta este nuevo reglamento. En concreto, el organismo estatutario ha puesto dudas sobre cinco de los artículos de la norma elaborada por la Conselleria de Emergencia a la que afea que no especifique y cite medidas concretas en algunas de las actuaciones que señala en la nueva regulación, ante la cifra récord de festejos.

Una de ellas es sobre los cadafals, la estructura metálica que se instala para que pueda servir de protección y grada de los asistentes. Si una de las novedades previstas en el documento es la implantación de inspecciones técnicas periódicas, el Jurídic afea que pese a que haya un artículo específico sobre los anclajes de estas instalaciones, este no dice nada "sobre la manera de garantizar y asegurar la estabilidad y resistencia".

'Encordat'

"No se puede olvidar que uno de los fines de la norma proyectada es regular las condiciones de celebración y desarrollo de los festejos taurinos tradicionales y garantizar la seguridad", expresa el dictamen del Jurídic que cita su reproche al artículo en cuestión, el 37, como una de sus observaciones esenciales. Además, en esta misma línea, recomienda, igual que indica que lo hizo la Abogacía de la Generalitat, que se indique la "norma técnica que permite la verificación del cumplimiento de los elementos técnicos de carga y apoyo del cadafal".

Bous al carrer en Vila-real esta semana. / Toni Losas

También se apoya en una recomendación de la Abogacía para presentar una observación esencial sobre el artículo que regula la seguridad en el 'bou encordat'. En este permitía la excepción de no fijar las medidas específicas para los encierros y le permitía adoptar "otras medidas de seguridad". Esa falta de concreción "comporta una ausencia material de reglamentación", critica el Jurídic que reprueba la respuesta de la conselleria a las observaciones a la Abogacía que deja la regulación en las "particulares circunstancias existentes" de cada celebración. "Este órgano consultivo reitera la necesidad de reglamentar la medidas de seguridad", añade.

Bou a la mar

Algo similar ocurre respecto a los 'bous a la mar'. Sobre estos, la norma exige que los organizadores disponga "de los medios adecuados de salvamento marítimo destinados al socorro y rescate de participantes y reses”. "Nuevamente (...) se aconseja indicar cuáles son los medios idóneos para el salvamento marítimo de los bous, ya que en caso contrario se está dejando al arbitrio del organizador", indica el Jurídic en un nuevo reparo "esencial". "Se ha de reglamentar, al menos con carácter mínimo, cuáles son los medios idóneos", expresa el CJC. En 2023, un toro murió ahogado en Denia.

También reprocha la forma en la que están redactadas las infracciones. Una de ellas, de carácter leve es “el mal estado de las instalaciones que produzca incomodidad manifiesta”. Ante ella, el Jurídic recuerda que se puede usar conceptos jurídicos "indeterminados", no obstante, la visión del órgano consultivo es que se ha de concretar qué se entiende por "incomodidad manifiesta". Por último, y en este caso cuenta con un voto particular de uno de sus miembros, el Jurídic reprocha que no se hayan establecido medidas para garantizar la presencia equitativa de hombres y mujeres en la Comissió Consultiva de Festejos Taurins Tradicionals.

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Frente al dictamen del Jurídic, fuentes del departamento que encabeza Juan Carlos Valderrama confirman que han recibido el informe y que tras leerlo consideran que el reglamento elaborado está bien en términos generales. Es más, indican que algunas de las observaciones hechas por el Jurídic se han incorporado ya a la versión final que ha de pasar por el pleno del Consell para que pueda entrar en vigor.