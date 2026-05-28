Llorca da portazo a la tasa turística: "No, nunca. Es un eslogan que busca generar turismofobia y un impuesto inquisitorio"
El president afirma que "la C. Valenciana es hospitalaria y el turismo es un motor económico que no podemos despreciar"
Da igual que la pida un empresario de la talla de Juan Roig, propietario de Mercadona, o alcaldes de las mayores ciudades valencianas como María José Catalá o Luis Barcala. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha rechazado frontalmente implantar la tasa turística en la Comunitat Valenciana y ha asegurado que el modelo planteado por el anterior gobierno del Botànic la convierte en un impuesto "inquisitorio" que es "inasumible" y no es "bueno para los intereses del turismo ni para la Comunitat Valenciana". "Tasa turística: no, nunca", ha garantizado con contundencia.
Así lo ha manifestado en un encuentro organizado por la Universidad CEU Cardenal Herrera y Prensa Ibérica este jueves, en el que se ha reafirmado en su oposición total a la tasa turística, que "se creó como un eslogan" que buscaba "generar turismofobia" en una autonomía como la Comunitat Valenciana "que es hospitalaria" y donde el turismo "es un motor económico que no podemos despreciar".
"Para que tenga el titular: tasa turística no, nunca", ha asegurado el jefe del Consell, que, a modo de ejemplo, ha afirmado que no se imagina "a un vecino de Paiporta que tenga el Bono Viaje de la Generalitat y se vaya a pasar una semana de vacaciones a Benidorm y, cuando llega allí, le cobremos por estar en su tierra". "Me niego en rotundo", ha expresado.
En esta línea, ha considerado que el concepto de "una tasa turística que busca eso es un error". "Es un impuesto, para mí, hasta inquisitorio", ha sostenido el 'president', que por todo ello ha subrayado que su implantación es "inasumible" y no es "buena para los intereses del turismo ni para la Comunitat Valenciana". "Tal y como está planteándose, tengo clarísimo que no la apoyo", ha concluido.
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