Pérez Llorca garantiza el congreso del PPCV y se reivindica ante Feijóo sin postularse: "La C. Valenciana es donde más crece el PP"

Misterio resuelto: el PP de la Comunitat Valenciana celebrará un congreso regional antes de las elecciones autonómicas previstas para mayo del año que viene. Así lo ha confirmado el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, este jueves en un acto organizado por el CEU y Prensa Ibérica, despejando así las dudas que circulaban entre la militancia autonómica ante esa falta de concreción de la dirección nacional. Falta saber la fecha exacta --apunta a otoño-- y quién concurrirá.

De momento, el expresident Francisco Camps ha anunciado su intención de presentarse. Llorca, por su parte, ha mantenido esa incógnita abierta y la ha dejado en manos de Alberto Núñez Feijóo, si bien ha reivindicado la evolución del partido en las encuestas desde su llegada al Palau y ha avisado, con cierta ironía, de que "está en condiciones" de presentarse ya que está al día del pago de las cuotas.

El jefe del Consell ha remitido a Feijóo tanto para concretar "con exactitud" la fecha del congreso como para dar el paso de presentarse a ese cónclave. En cualquier caso, se ha esforzado en subrayar que el aplazamiento no responde a una 'excepcionalidad' valenciana por su situación de interinidad ni por la amenaza de Camps: "La dirección nacional ha tomado la decisión de convocar sólo el de Cataluña, donde estamos en la oposición. Parece que se inclinan por reforzar primero las comunidades que no gobernamos y afrontar luego las otras", ha apuntado.

En manos de Feijóo

Llorca se ha mostrado "a favor" de ese calendario, que pasaría por celebrar el cónclave tras verano, convirtiéndolo ya en la plataforma de lanzamiento de su candidatura a la Generalitat, que sólo discute el 'campsismo'. Una candidatura que ha seguido sin confirmar, más allá de ese aviso a navegantes que ha lanzado al recordar que "está en condiciones" de hacerlo por esas cuotas que lleva al día de pago. Y ha mantenido su futuro en manos de Feijóo.

"Si seré candidato o no lo tendrá que decidir el presidente de mi partido", ha dicho, recordando eso sí que el presidente nacional ya le "pidió" que se presentara a la investidura para suceder a Carlos Mazón tras su dimisión por la dana. "Él me lo pidió y yo lo asumí. Por tanto, me corresponde seguir con mi misión de ser un buen president", ha desarrollado.

A la espera de esa comunicación de Feijóo, Llorca sigue su particular 'campaña'. En ese sentido, ha destacado que la "tendencia de crecimiento del partido" es "buena", "especialmente en la Comunitat Valenciana, que según el president es "la región donde más crece" el PP. No ha dicho, sin embargo, qué punto de partida toma para medir ese crecimiento. Cabe recordar que Mazón obtuvo 40 escaños en 2023 y las encuestas del Palau sitúan a los populares algo por debajo, en 37 o 38 diputados según los datos aportados por el jefe del Consell.

¿Adelanto electoral si Sánchez convoca?

Con ese viento demoscópico de cola, Llorca ha dejado la puerta abierta a un adelanto de las elecciones autonómicas en la C. Valenciana en caso de que Pedro Sánchez haga lo propio con las generales, un escenario que en todo caso el popular no prevé que llegue "a corto plazo". "Me reservo esa prerrogativa", ha indicado.

Noticias relacionadas

Sobre los casos judiciales que se le siguen acumulando al Ejecutivo central y al PSOE, Llorca ha querido ser cauto. Ha dicho que le genera "cierto hastío" estos casos "vinculados a la corrupción" y que este miércoles "fue un día muy duro para la democracia", ya que "se pone en duda cualquier institución".