María José Catalá: "Es momento de quitar la ideología de las políticas de movilidad"

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha reivindicado este jueves la necesidad de abordar los grandes retos urbanos desde una perspectiva metropolitana y ha reclamado "menos bloqueos y más avances" para afrontar los problemas de movilidad, vivienda o planificación territorial. Lo ha hecho durante su intervención en el III Foro Económico y Social del Mediterráneo, un evento organizado por Prensa Ibérica que ha reunido a representantes institucionales, empresariales, sindicales y académicos en el emblemático CaixaForum de València.

En su discurso, y parafraseando al profesor Joan Romero, la alcaldesa ha recordado que "los grandes problemas que tienen las ciudades necesitan respuestas en el ámbito metropolitano" y ha abogado por el "diálogo", la "cooperación" y la "visión compartida" para afrontar estos grandes retos.

Gobernanza metropolitana

Catalá ha criticado los "años de retraso" que "arrastra" España en la construcción de estructuras eficaces de cooperación entre municipios. A este respecto, ha citado la movilidad, la vivienda, la planificación territorial, la gestión ambiental o la respuesta ante emergencias, materias que, ha defendido, "no pueden abordarse ya desde una lógica estrictamente municipal". "No hemos sabido construir una verdadera gobernanza metropolitana, ni articular estructuras de cooperación eficaces, estables y útiles para los ciudadanos", ha incidido.

En este contexto, ha anunciado que el Ayuntamiento de València ya trabaja junto a la Universitat de València y el profesor Joan Romero en la definición de las bases del futuro Plan Director del área metropolitana. Un proyecto que, ha subrayado, debe construirse "sin protagonismos, sin tutelas y con absoluta generosidad".

"València es el Cap i Casal y estamos dispuestos a liderarlo, pero no a protagonizarlo. No queremos medallas", ha afirmado Catalá, que ha insistido en que el éxito del proyecto "dependerá de la capacidad de alcanzar consensos y alianzas con los gobiernos locales y también con los agentes sociales y económicos".

Priorizar la inversión en infraestructuras

En materia de movilidad, que ha calificado como "la cuestión central del gran desafío metropolitano", la primera edil ha recordado que cada día se producen seis millones de desplazamientos entre la ciudad y su área metropolitana y ha advertido que las infraestructuras actuales "no responden a esa realidad". Así, ha citado la mejora de la V-30 y la V-31, el acceso norte al puerto de València y la modernización de la red de Cercanías como algunas de las infraestructuras en las que, considera, hay que priorizar inversiones.

María José Catalá durante su intervención. / Fernando Bustamante

Respecto al Cercanías, ha denunciado que los usuarios acumulan en lo que va de año "cerca de mil horas de retraso", una situación que, ha asegurado, está provocando una pérdida de confianza en el transporte público. "Entre enero y febrero la red de Cercanías perdió 114.000 usuarios respecto al año anterior", ha criticado.

En la contra, ha sacado pecho de las inversiones impulsadas por el Ayuntamiento de València en la EMT, con un plan director dotado con 172 millones de euros y la adquisición de 222 autobuses para ampliar el servicio a barrios en expansión como Turianova o Sociópolis.

Propuestas y planificación

En la recta final de su intervención, la alcaldesa ha reclamado con contundencia la ejecución del túnel pasante. "Si no tenemos el túnel pasante tendremos un grave problema de competitividad de nuestras empresas", ha advertido al tiempo que ha defendido que "es momento de quitar la ideología de las políticas de movilidad".

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Antes de finalizar su intervención, ha aprovechado para apelar al consenso institucional para afrontar los desafíos futuros: "Ya que hemos empezado, acabémoslo bien". "Con planificación, con proyectos, con propuestas y con administraciones coordinadas haciendo su trabajo", ha sentenciado.