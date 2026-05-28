Los médicos y enfermeras valencianos cobran 680 y 1.300 euros menos que los mejor pagados de España

Un médico del hospital La Fe de València no cobra lo mismo que su homólogo en Gregorio Marañón de Madrid o en el Virgen del Rocío en Sevilla. Un facultativo novel, sin complementos de experiencia, cobra 4.269,52 en la Comunitat Valenciana, 4.026,86 en Madrid y 3.941,32 en Andalucía. Ninguno de ellos se sitúa entre los mejor pagados de España al no ejercer en Navarra, donde su sueldo base sería de 4.953,12 euros; es decir, que quien atiende en un hospital o centro de salud valenciano cobra 683,61 menos que el mejor pagado de España. Es, eso sí, el quinto con mejor sueldo base del país, ligeramente por encima de la media nacional (4.209,21).

En peor situación se encuentra el personal de Enfermería valenciano, cuyo sueldo base es de 2.331,82 euros, el segundo peor de toda la sanidad pública estatal. De hecho, la nómina de una enfermera sin experiencia es 1.293,01 euros inferior a la de su homóloga navarra, la cual ingresa 3.624,83 euros a final de mes. La media española es de 2.604,48 euros, 272,66 por encima de la valenciana. En el caso del personal C1, en la que se engloban los técnicos superiores o administrativos, su salario es de 1.821,15 euros en Valencia frente a los 2.768,8 que cobran en Navarra, los mejor pagados, y a los 1.967,76 de la media nacional.

En su conjunto, los sanitarios valencianos son los segundos peor pagados de toda España como aseguran desde CCOO. El sindicato ha puesto en marcha una calculadora salarial para comparar las nóminas entre el personal de las diferentes autonomías. Es cierto que, a medida que se añaden los complementos de experiencia o de guardia, las diferencias y posiciones en el ránking de los mejor pagados varía, pero el sueldo base es el mismo durante toda su carrera profesional. Y, por eso, la diferencia salarial media entre la Comunitat Valenciana y las tres que mejor pagan -Navarra, Euskadi e Islas Baleares- es de 398 euros mensuales para los médicos, de 890 para Enfermería y de 641 para el personal con categoría C1.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra el salario base de los sanitarios.

Diferencia "injusta y desproporcionada"

La principal conclusión de la comparativa para CCOO es que se trata de una situación "injusta, desproporcionada y difícilmente sostenible" para el personal valenciano y, por eso, ha remitido un escrito al conseller Marciano Gómez para transmitirle la "necesidad urgente de abordar una adecuación retributiva" de toda la plantilla de forma progresiva para aproximarse a los mejor pagados. Entre otras medidas, propone revisar los complementos, las guardias, la carrera profesional y el resto de condiciones económicas vinculadas a la responsabilidad y penosidad. Para ello, pide la apertura "inmediata" de una mesa de negociación.

El sindicato advierte que las diferencias retributivas generan "serias dificultades para captar y retener talento profesionales" y, además, impulsan "la fuga de profesionales hacia otros territorios con mejores condiciones económicas". Ahí habría que añadir el paso de médicos a la sanidad privada, una cuestión convertida en todo un fenómeno y que se ha triplicado en solo una década. El problema, según CCOO, podría agravarse debido al "profundo descontento, a la pérdida de la satisfacción laboral y a un incremento de la sobrecarga asistencial", factores que ponen en "serio riesgo la estabilidad y la calidad futura del servicio de salud".

Noticias relacionadas

Cabe recordar que el gasto sanitario por habitante en el ámbito sanitario es de 1.586 euros, lo que la deja como la cuarto autonomía con menor inversión, según el informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). Los datos toman como referencia los presupuestos de la Generalitat del año 2025. El viernes habrá nuevas cuentas; pasarán por el pleno del Consell después del acuerdo anunciado entre PP y Vox y habrá que ver si esta inversión por valenciano aumenta o disminuye.