Mompó, Catalá o Ruth Merino: 15 testigos declararán ante la jueza de la dana antes de vacaciones

Nueva remesa de citaciones judiciales en el marco de la investigación sobre la gestión de la dana. El juzgado de Catarroja ha señalado la comparecencia de 15 testigos para las próximas semanas y hasta el mes de julio, entre los cuales estarán el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, la alcaldesa de València, María José Catalá, o la exportavoz y exconsellera del Gobierno de Carlos Mazón, Ruth Merino. También un alto cargo de la conselleria de Servicios Sociales, que se quedó conectado al Cecopi aquella tarde cuando la consellera Susana Camarero se fue a un acto empersarial.

La diligencia de ordenación, firmada este miércoles por la letrada de la Administración de Justicia del juzgado, fija el primer señalamiento para el 29 de junio, cuando está citada Reme Mazzolari, diputada provincial de Carreteras de la Diputación de Valencia. Al día siguiente, el 30 de junio, declarará el presidente de la Diputación, Vicent Mompó. Su citación se produce después de que la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, declarara que avisó aquella tarde al dirigente provincial de que el barranco del Poyo se estaba desbordando. La primera edil aportó un listado de llamadas donde aparece un contacto con Mompó aunque este, en su primera declaración el pasad mes de julio, negó cualquier contacto con alcaldes de l'Horta Sud.

La agenda continúa el 3 de julio con la directora del Centre de Dia Lloc del Major de Picanya, y el 8 de julio está convocada la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. El 9 de julio acudirá el alcalde de Cheste, José Morell, y el 10 de julio prestará declaración una operadora de emergencias. El 13 de julio está citado Adrià Revert, presidente de la Asociación Valenciana de Meteorología (AVAMET). Los días 15 y 16 concentran tres citaciones: dos periodistas de À Punt y el secretario autonómico de Familia y Servicios Sociales, Ignacio Grande.

Será la semana del 22 de julio cuando se produzca la declaración Ruth Merino, que era portavoz del Consell el 29 de octubre, y el 23 de julio comparecerá el director de Recursos Humanos de la Diputación Provincial de Valencia. Este fue el que decidió ordenar a los funcionarios de la corporación provincial que se fueran a casa a las 14 horas de la tarde ante los avisos de Aemet. Fue una decisión tomada sin instrucciones políticas, según el informe de la Diputación aportado a la causa.

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Cierran la ronda, el 29 de julio, la alcaldesa de Godelleta, María Amparo Pardo; el 30 de julio, el alcalde de Turís, Ismael Corell, y el 31 de julio, la alcaldesa de Carlet, Laura Sáez.