Mompó 'esperará' a Bielsa para negociar los presupuestos de la Diputación de Valencia tras el último portazo

Lo que podía ser una semana donde avanzaran las negociaciones para que la Diputación de Valencia lograra unos presupuestos casi insólitos, fruto de un acuerdo entre el PP y el PSPV, parece ahora encaminado al fracaso. Este martes se rompió la baraja. Una hora y media antes de la reunión a la que se habían citado el presidente provincial y líder popular, Vicent Mompó, y el portavoz del PSPV, Carlos Fernández Bielsa, los socialistas se descolgaron del encuentro por el acuerdo entre Vox y el Consell de Pérez Llorca anunciado por la mañana.

El comunicado que emitió la dirección provincial prácticamente rompe los puentes con Mompó, pese a sus intentos por acercar posiciones con el PSPV. Con todo, desde el equipo de gobierno de la diputación (PP-Ens Uneix) trasladan que confían en retomar los contactos la próxima semana. Se dan hasta medidados de junio como plazo para poder alcanzar un acuerdo. Esperarán a Bielsa.

No obstante, a esta hora no parece factible que ese escenario vaya a producirse. En el clima de guerra total entre el Gobierno de España y la oposición que lo condiciona todo, el hábitat político es poco propicio para acuerdos 'antinaturales', por mucho que la diputación sea una institución al servicio de los municipios, sin debate ideológico, fuera de los focos.

Para armar su negativa, los socialistas se apoyan por un lado en el acuerdo de los presupuestos PP-Vox del Consell que incluye la "prioridad nacional", aunque el propio PP en la diputación acaba de votar en contra de una moción de Vox en ese sentido. Además, reclaman explicaciones por las últimas novedades en torno a la gestión de la dana que van a obligar a Mompó a acudir al juzgado de Catarroja.

Mientras tanto, y aunque el PP ha salido en tromba contra el Gobierno por el nuevo escándalo de presunta corrupción (el registro de Ferraz de este miércoles), Mompó mantiene la mano tendida. La conclusión a la que parece haber llegado el equipo de gobierno PP-Ens Uneix es que o hay acuerdo con el PSPV o posiblemente no haya presupuestos, aunque la posibilidad de un pacto con Vox se ha reabierto.

Como viene contando este diario, Mompó ha dado prioridad total a unos presupuestos de consenso con los socialistas, tal como ocurrió el pasado año en el contexto de la dana. Sería un logro político en el actual contexto. Todo ello pese a que Ens Uneix no parece especialmente ilusionado en este acuerdo. El equipo de gobierno en minoría está funcionando bien con los presupuestos prorrogados.

Los socialistas, por su parte, han pasado en las últimas semanas de estar interesados en un acuerdo que podría favorecer a sus alcaldes a enfriar las expectativas. De hecho el PP ha desbloqueado recientemente inversiones en grandes ciudades gobernadas por el PSPV. Una ofrenda en busca de la negociación.

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Cabe recordar que el PP envió hace dos semanas una propuesta detallada de presupuestos a Carlos Fernández Bielsa. Los socialistas respondieron con una alternativa muy ambiciosa, una serie de demandas que suman 250 millones. Contra pronóstico, Mompó estaba dispuesto a explorar esa propuesta que obligaría a endeudarse a la diputación.